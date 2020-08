Estrea do primeiro festival Feito a Man post-covid cun concerto virtual cos colombianos Papá Bocó

HOXE. O Feito a Man regresa, coma todos os agostos, as rúas de Compostela, “aínda que este sexa de excepción coma os tempos que vivimos”, indican dende a organización. O festival terá lugar do 11 ao 15 de agosto, aínda que xa hoxe celebarase un concerto en directo nas súas redes sociais. Trátase dunha actuación dos colombianos Papá Bocó, un afro latin ensemble, que ían acudir ao festival de forma presencial, pero non puido ser pola pandemia. “Así que decidimos seguir adiante con este evento como for. E só pode ser a través do streaming, desde a plataforma Facebook Live”. O concerto comenzará ás 18.00 horas.

Papá Bocó fan unha música vibrante e enérxica que mestura diferentes xéneros de música latina. Naceron en Pereira no ano 2008 por iniciativa de Felipe Paz, Andrés Toscano e Santiago Anaya ao ver a grande acollida que tivo esta música no evento Latin Jazz Party I. Compartiu na súa curta carreira a escena con grupos como Choquibtown e na súa intensa procura de fontes musicais puido contactar a Giovanni Hidalgo, Samuel Torres, Paolí Mejías, Ralph Irizarry, Mestre Gualajo, Polo Baterimba, e mostrarlles parte do traballo que viñeron realizando para así desenvolver mellor a iniciativa musical e cultural.O Feito a Man regresa e faino con toda a prudencia posible, con aforo limitado, distancia de seguridade e unha soa localización para poder garantir todo isto: o cemiterio de Bonaval. As entradas (a 5 euros) xa están á venda nos locais da asociación. A asociación Cidade Vella segue a apostar pola cultura aínda que non poida celebrar os concertos nas súas terrazas como era habitual desde os comezos deste festival hai xa 16 edicións. As circunstancias obrigan e nesta ocasión creouse un novo modelo, cunha soa ubicación e unicamente bandas galegas.

A primeira sesión estará protagonizada por Stormy Trucks e The Lákazans. ECG