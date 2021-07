Estréase un paso de vaca na Praza Roxa

Compostela converterase hoxe na primeira cidade do mundo cun Paso de Vaca para peóns. Trátase dunha iniciativa que pretende visibilizar a importancia do rural e que consiste en instalar pasos de vaca no lugar dos pasos de cebra. A inauguración será hoxe ás 13.00 horas, coa participación da concelleira de Urbanismo, Mercedes Rosón; o concelleiro de Mobilidade, Gonzalo Muíños; e as socias de Casa Grande de Xanceda, Cristina Fernández-Armesto e Victoria Fernández-Armesto.

Mañá todas as persoas que se acheguen á Praza Roxa poderán desfrutar dunha carpa con degustación de produtos de Casa Grande de Xanceda e actividades para todas as idades e os peregrinos poderán selar a súa Compostela con selo de Paso de Vaca. O lema da iniciativa será Galicia, terra de vacas.

En Galicia hai outros cinco pasos de vaca, pero todos en vilas pequenas: Arzúa, Mazaricos, Santa Comba, A Baña e Mesía. O primeiro paso estivo instalado na Coruña, pero só de xeito temporal.