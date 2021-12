Estrenos y reconocidos artistas en el próximo semestre cultural

La cultura estará muy presente en la agenda compostelana del próximo semestre, para la que ya hay previstas 33 actuaciones de distintas disciplinas programadas por las instituciones públicas. Así lo pusieron ayer de manifiesto la concejala Mercedes Rosón y el director de Agadic, Jacobo Sutil, que presentaron la programación acompañados por el director gerente del Auditorio, Xaquín López.

El programa arrancará a mediados de enero, tras la campaña navideña. En concreto y tal como avanzaron, serán los días 14 y 15 con Shock 1 y Shock 2, dos propuestas de Andrés Lima coproducidas por el Centro Dramático Nacional y basadas en A doutrina do shock, de Naomi Klein, que buscan representar “a nosa historia como vontade para coñecernos mellor”, protagonizadas por Antonio Durán Morris, Alba Flores o Willy Toledo.

La programación de Artes Escénicas de Compostela Cultura, que incluye varias propuestas enmarcadas en la Rede Galega de Teatros e Auditorios y que se desarrollará hasta mayo, se compone de 33 espectáculos y 45 funciones que se repartirán entre el Auditorio de Galicia y el Teatro Principal, en cuyos escenarios se podrán ver “as mellores propostas de teatro, danza e circo do momento... e unha programación destinada a público familiar que inclúe dous espectáculos especiais para bebés”, tal y como señalaron, destacando un programa “variado, dirixido a todos os públicos e cuns prezos moi accesibles”.

Así, tras el espectáculo de Andrés Lima llegará el estreno absoluto de O deus do pop, de Diego Anido, los días 21 y 22, y se cerrará el 28 y 29 con Cigarreiras, obra basada en La tribuna, de Emilia Pardo Bazán, dirigida y versionada por Cándido Pazó. “Sobre o escenario, haberá un elenco integramente feminino formado por algunhas das actrices máis recoñecidas do noso teatro: como Tamara Canosa, Susana Dans, Merce Castro, Isabel Naveira, Berta Ojea, Ana Santos e Ledicia Sola”.

Ya en febrero la compañía Sarabela Teatro estrenará Mogana en Esmelle, una adaptación de la novela de Begoña Caamaño, dirigida por Ánxeles Cuña, con Quico Cadaval, Fina Calleja y Fernando Dacosta, entre otros (días 3 e 4), mientras que el día 11 se podrá ver Golfa, de José Padilla que “nos convida a ser testemuñas da sesión de sexoloxía que propón unha xuíza tras un caso de acoso virtual nun instituto”.

Al día siguiente llegará Rif (De piojos y gas mostaza), del Centro Dramático Nacional, Micomicón y Apriori, y cerrando el mes los días 17 y 18, Ibuprofeso Teatro con su Smoke on the water, “unha traxicomedia sórdida arredor de sexo, drogas e rock and roll”, de Santiago Cortegoso.

La agenda de marzo incluirá dos estrenos absolutos, Rastros, de Roberto Vidal Bolaño, con dirección de Lois Blanco y en coprodución con el Centro Dramático Galego; y Morte accidental dun anarquista, de Darío Fo, adaptada por Cándido Pazó y puesta en escena por Talía Teatro.

Además, el día 18 visitarán el Auditorio de Galicia María Galiana, Juan Meseguer y Jimmy Roca para presentar El abrazo, de Christina Herrström, versionada y dirigida por Magüi Mira, dando paso los días 24 y 25 a A Panadaría y su As que limpan, para cerrar el mes de marzo Othello, de Voadora ( 26 y 27).

Marta Pazos dirige en esta ocasión el famoso texto de Shakespeare “nunha nova versión que nos convida a deter o tempo e volver sobre os pasos da historia propoñendo un debate arredor da construción do xénero, a percepción dun-ha mesmo-a e as relacións e a estrutura do sistema patriarcal.

CIRCO. Abril se iniciará con Barco Pirata y la Compañía Nacional de Teatro Clásico que ofrecerán Castelvines&Monteses. Los amantes de Verona según Lope de Vega el 2 de abril, dirigida por Sergio Peris-Mencheta, con humor, música, juego magia, clown baile “e case circo que nos reconcilia co teatro do século de ouro”.

La agenda continuará con Excéntricas (días 7 y 8) y su versión de O porco de pé, de Risco, dirigida por Quico Cadaval con Patricia Vázquez, Víctor Mosqueira y Evaristo Calvo.

El circo de Alba Serraute i Les Ofèlies llegará de la mano de Desdémona el 9 de abril, con “acrobacias, música e imaxes cargadas de poesía”, mientras que el 21 podrá verse La Panadera, “o relato dunga muller que esperta coa nova de que polas redes sociais corre un vídeo seu mantendo relacións sexuais cunha parella que tivo hai 15 anos”; el 22 Talaré a los hombres sobre la faz de la tierra, de Pecado de Hybris, y el 23 Hoy puede ser mi gran noche, de Teatro en Vilo, un relato desgarrador “nunha obra divertida e valente”.

El mes finalizará con una triple propuesta de danza, del 28 al 30 de abril. Se trata de los montajes El hijo, de Daniel Abreu; O raro é que bailar sexa raro, de Vacaburra, y Mocap, de Matías Daporta.

TRES COREOGRAFÍAS. La danza será también la que inicie el mes de mayo, concretamente el día 13 con la propuesta de Dantzatz y su Bat, un programa con tres coreografías de danza contemporánea, de Martin Harriague y Sade Mamedova.

A continuación llegará Decadencia, dirigida por Mario Gas, con Maru Valdivieso y Pedro Casablanc, y el día 20, DeMente, unha obra de baile e música tradicional gallega en la que a través de la danza se abordarán las patologías mentales.

Inloca, la última propuesta de Matarile y el Centro Dramático Nacional, bajo la dirección de Ana Vallés llegará el 21, cerrándose la programación semestral con Silencio, con texto y dirección de Juan Mayorga, y protagonizada por Blanca Portillo, que se podrá ver el 26, en la que se aborda “o silencio na vida e no teatro”.

EN FAMILIA. El programa incluye además una propuesta específica para gozar En Familia con seis espectáculos. Serán Cris, pequeña valiente, el 6 de febrero; Os nenos da varíola, (21 de febrero), Infinit, (26 de marzo), y la Gran Gala do Circo de Compostela coordinada por Pista4 el 24 de abril, y en el marco de #PorVezPrimeira, con “espectáculos especiais para bebés, co obxectivo de que o Principal e o Auditorio de Galicia se convertan nos lugares da sua primeira experiencia cultural”, el 6 de mayo el colectivo de percusión creativa Crassh de We Tum Tum presenta Crassh Babies, y el 7 La luna en un cazo (un espectáculo incomprendido), de La Petita Malumalaga.

Desde el Concello idican que “as entradas teñen uns prezos de 10 a 14 euros, cos descontos do 50% para algúns colectivos”.