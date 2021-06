Estudo sobre o arqueólogo Ramón Sobrino

cultura. O colectivo A Rula, en colaboración co Museo do Pobo Galego e a Deputación Provincial da Coruña, presentarán o vindeiro xoves ás sete da tarde o libro-catálogo do arqueólogo Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza (1915-1959). No acto estarán presentes algúns dos autores que participaron na elaboración deste libro coral, que rende homenaxe ó arqueólogo pontevedrés. A obra recolle unha ampla selección do fondo documental e gráfico dun dos pais da arqueoloxía galega, que dedicou parte da súa via a documentar o noso pasado dun xeito rigoroso e pasional. Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza segue, máis de sesenta anos despois do seu pasamento, a ser un dos grandes referentes no estudo da arte rupestre galega, non só por ter sido un dos pioneiros neste campo concreto da nosa Prehistoria, senón tamén por proporcionarlle unha dimensión científica ó estudo dos petróglifos e megálitos galaicos. O libro reúne máis de 450 fotografías e 130 documentos (planos, apuntamentos, deseños..), a grande maioría inéditos, dun total de 103 enclaves arqueolóxicos distribuidos en 31 municipios das provincias da Coruña e Pontevedra, e do norte de Portugal. Os contidos que proporcionan estas imaxes teñen un valor incalculable para a cultura galega. Trátase dunha das coleccións fotográficas de temática arqueolóxica máis relevantes do Grupo Galaico da Arte Rupestre no seu contexto físico e humano a mediados do XX. Nuns casos constitúen o único e derradeiro vestixio de conxuntos patrimoniais desaparecidos, e noutros evidencian os cambios experimentados nos xacementos nestas últimas décadas. ecg