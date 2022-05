Excelente actuación de dos bandas estadounidenses en el Colegio M. Peleteiro

educación. El Colexio Manuel Peleteiro recibió ayer la esperada visita de la Orquesta Sinfónica y de la Banda de Música del Concordia College de Minesota, una de las agrupaciones más valorada de Estados Unidos y ganadora del American Price 2018-19.

Los cien jóvenes que integran las formaciones ofrecieron sendos conciertos, dirigidos al alumnado de Educación Primaria y de la escuela de música y el conservatorio del centro compostelano.

En primer lugar, The Concordia Band tocó cinco piezas bajo la batuta de su director Peter Haberman, un repertorio entre el que se encontraba la obra Paradise Overture, del compositor y profesor del conservatorio del Peleteiro, Raúl Martín Niñerola, quien tuvo el privilegio de poder dirigir a la banda.

A continuación, fue el turno de The Concordia Orchestra, que interpretó cuatro creaciones. La violinista y alumna de primero Primaria Sofía Piñeiro actúo como solista junto a la agrupación en Over the Rainbow.

Tras los conciertos, los alumnos de las especialidades de viento, percusión y cuerda frotada participaron en un intercambio con los músicos visitantes. Mediante prácticas instrumentales, individuales y grupales, compartieron experiencias que permitieron conectar a estudiantes de ambos continentes. ecg