Éxito do avance sostible no Curso Superior de Técnico de Urbanismo

Santiago. O Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2022-2023 abordou onte na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) unha nova xornada formativa do módulo sobre a escala territorial.

Na xornada de onte o arquitecto José María Ezquiaga abordou o Desenvolvemento territorial e urbano. Criterios de sustentabilidade e O medio ambiente urbano, e pola tarde, o economista e xeógrafo Juan Requejo disertou sobre a Ordenación e planificación territorial.

José María Ezquiaga analizou a condición urbana contemporánea que demanda novos modos de pensar e proxectar a cidade. Para contextualizar, Ezquiaga sinalou que no ano 1950 só un terzo da poboación mundial habitaba en cidades, mentres que 2014, por primeira vez na historia da humanidade, a maior parte da poboación do planeta habitaba en cidades e as estimacións apuntan que en 2050 farao preto do 70 %.O arquitecto explica que esta transformación da cidade tamén se aprecia nos cambios nas formas de produción, organización do consumo e mobilidade de capitais, persoas e bens.

Neste contexto, nun mundo tan complexo e incerto como o actual, Juan Requejo explicou que a planificación territorial é obxecto de valoracións contrapostas. Por unha parte, destaca que hai unha tendencia a desconfiar da planificación territorial debido á dificultade de establecer escenarios fiables e solventes a longo prazo. E por outra parte, apunta que a situación á que se enfronta a sociedade e o territorio fai máis necesaria a dispoñibilidade de visións compartidas que organicen as intervencións públicas e privadas e melloren a súa eficacia e eficiencia para lograr os obxectivos de benestar e unha mellor adaptación aos cambios.

O obxectivo principal do curso é que o alumnado adquira os coñecementos teórico-prácticos e habilidades que o capacite para traballar nas disciplinas da ordenación do solo e responsabilizarse dos procesos de xestión do territorio. O estudo do urbanismo e a ordenación territorial farase partindo da normativa urbanística estatal española, facendo referencia, nos aspectos de maior interese, á normativa autonómica e, especialmente, á da Comunidade Autónoma galega. REDACCIÓN