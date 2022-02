Exitosa ponencia de Juan Carlos Permuy no Ateneo

ADICCIÓN. O Ateneo de Santiago acolleu onte unha conferencia do psicólogo e educador social Juan Carlos Permuy, que tivo por título Adiccións non tóxicas: o impacto das novas tecnoloxías en nenos e adolescentes. O experto foi presentado por Antón Porteiro, en representación do Ateneo. O experto expuso o uso problemático da internet e as redes sociais que afecta ao día a día dos nenos e adolescentes así como dos seus familiares, impactando no seu benestar, saúde mental, convivencia e satisfacción coa vida. Juan Carlos Permuy Bermúdez é experto en drogodependencias pola Universidade Complutense de Madrid. Está especializado en técnicas de psicoterapia con adolescentes e as súas familias. ecg