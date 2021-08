Expedientan a un vecino de Vista Alegre por abrir una gran ventana ilegal en su fachada

La concejalía de Urbanismo abrirá un expediente disciplinario al propietario de uno de los entresuelos, de un bloque de edificios ubicado en la calle Santa Uxía de Ribeira, en el barrio de Vista Alegre.

Así lo confirmó ayer a EL CORREO GALLEGO la edila de Urbanismo Mercedes Rosón, que tras tener conocimiento de los hechos envió al lugar a la Policía Urbanística y a un técnico municipal para constatar la infracción cometida por este propietario.

El citado ventanal está ubicado encima de un garaje y es de unas dimensiones muy superiores a las ventanas del resto del edificio.

Merceden Rosón explicó que “la comunidad de vecinos forma parte del ARI (Área de Rehabilitación Integrada) y cuenta con un estudio de detalle que marca claramente el tratamiento de la fachada y de los ascensores, entre otros elementos. Tienen una licencia de obras para esta actuación, pero expresamente consta que no se puede abrir ningún hueco nuevo en la fachada del inmueble”, indicó.

De este modo la concejala quiso aclarar que lo ocurrido “no tiene nada que ver con la licencia que tienen los vecinos para hacer la rehabilitación integral de su bloque”.

Ahora, el infractor tendrá que dejar la fachada con la apariencia que tenía antes, sino quiere recibir una multa. “Esto es una infracción de la propiedad del entresuelo y se le va a abrir un expediente disciplinario. Tendrán que reponer la legalidad, es decir, dejarlo como estaba antes”.

Una vez abierto el expediente, si el infractor no deja la fachada como estaba con anterioridad en el plazo marcado por el Concello, el Ayuntamiento procederá a sancionarlo económicamente.

La concejala de Urbanismo no daba crédito a lo ocurrido en Vista Alegre e indicó que “este tipo de cosas ya no se hacen”, aclarando que la gente ya no actúa por su cuenta a la hora de hacer reformas y siempre se obra en base a lo establecido por la comunidad de vecinos.

GRAN REVUELO EN EL BARRIO. Lo ocurrido también causó bastante revuelo entre los vecinos del barrio, sobre todo entre los de la calle Santa Uxía de Ribeira y rúas próximas. Y es que el citado ventanal llama mucho la atención, puesto que es de un tamaño muy superior al resto de ventanas del inmueble.

Esta zona de la ciudad lleva años en obras, puesto que todos los bloques fueron sometidos a una reforma integral para modernizar las fachadas, eliminar las terrazas que había en los edificios y dotarlos de ascensores.

Asimismo, las calles y plazas se reurbanizaron y se dotaron de mobiliario urbano nuevo. De hecho, la obra trajo de cabeza al Ayuntamiento por los continuos retrasos, como el que ocurrió con las isletas de contenedores subterráneos, que estuvieron muchos meses instaladas, pero sin funcionamiento.

