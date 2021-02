Expediente de infracción urbanística en rúa do Vilar

Disciplina. El Ayuntamiento abrió ayer un expediente de infracción urbanística muy grave por la colocación de unos paneles de metacrilato en los soportales de la rúa do Vilar. Después de las denuncias vecinales y la pregunta formulada por el PP, ayer el Departamento de Disciplina Urbanística dictaminó que estos paneles no contaban con el oportuno permiso de la Comisión Asesora, por lo que ordenó que se procediera a su retirada de forma inmediata ya que no figuraban en el proyecto. Mientras tanto, no concederá licencia de apertura.