Expertos da USC darán a coñecer este verán o firmamento desde 13 localidades de Galicia

Santiago. Ao igual que xa aconteceu en anos anteriores con múltiples sesións astronómicas para todos os públicos, o Observatorio Astronómico Ramón María Aller (OARMA) da Universidade de Santiago, que dirixe o catedrático José Ángel Docobo, organiza este verán, dentro do Xacobeo 21-22, o programa de divulgación O Camiño das Estrelas-As Estrelas do Camiño, patrocinado por O teu Xacobeo. Serán nesta ocasión 13 localidades galegas ata as que se achegarán expertos do Observatorio para realizar presentacións sobre temas astronómicos de interese e seguidamente levar a cabo observacións a simple vista de recoñecemento de constelacións, identificación do chamado triángulo de verán, e mesmo da Vía Láctea, e tamén observacións con telescopios de planetas, estrelas dobres, nebulosas, cúmulos estelares, etc. Todo elo acompañado de comentarios sobre as características físicas dos obxectos a visionar, mitoloxía, anécdotas... O obxectivo é poder completar á vez unha velada cultural e científica vendo e aprendendo cousas e ao mesmo tempo disfrutar con seguridade das fermosas noites de verán en territorio galego. ECG