Expertos en patrimonio critican la pasividad ante los desprendimientos

Santiago. Desde la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia ven con preocupación el precipitado deterioro de elementos del casco histórico, como muestra la caída constante de parte de techos de soportales.

El pasado lunes, la caída de parte de un techo en la rúa Nova se sumó a la caída de parte del techo de soportales en Cantón do Toural apenas hace una semana. Aunque por suerte ambos accidentes se saldaron sin heridos, la continua presencia de transeúntes en la zona implica que estos hechos, cada vez más frecuentes, empiecen a preocupar a los ciudadanos y a los visitantes, especialmente a los peregrinos.

Pero esto no es sólo una cuestión de seguridad, sino también de conservación del patrimonio de la ciudad. Por ello, Ana Paula Castro, representante de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, destacó en Onda Cero que sucesos como este “es algo que vamos viendo desde hace algún tiempo y de forma progresiva, se caen las fachadas, pero no se les cae a nadie la cara de vergüenza”. Ana Paula Castro lamenta, entre otras cosas, que parte de la fachada del Pazo dos Irlandeses se precipitase al suelo “como sucedio en el Cantón do Toural, en la Sala Yago, en los Almacenes Olmedo o en las Casas de Salomé, que se están cayendo”, sumándose a una larga lista de desprendimientos.

Castro considera que uno de los principales problemas que han llevado a esta situación es la despoblación del casco histórico de la ciudad, donde “son todo problemas para vivir y ninguna facilidad” dado que en la zona “no tienes garaje, no puedes hacer ni paso ni parada, estamos sin gas natural, no puedes aparcar y todo es un círculo vicioso”.Y a esta serie de problemas hay que añadir los precios de las viviendas en esta zona, que como cabe esperar son de los más elevados de la ciudad.

De esta forma, las labores de limpieza y mantenimiento de muchos edificios habitables o mismo de locales comerciales vacíos no se llevan a cabo. Castro considera que muchos compostelanos, como es normal dados los hechos, pensarán “para qué vas a vivir aquí con estas condiciones, te vas a vivir al Ensanche o a las afueras de Santiago, y cuando quieras vienes a pasear por la zona monumental un poco y te vas”. v.álvarez