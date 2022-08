Expertos recuerdan la incidencia del Xacobeo en la economía y la cultura

Conscientes de la importancia de la Ruta Jacobea en la dinamización cultural de Galicia, el Festival Ultreia et Suseia decidió poner el broche de oro con una jornada dedicada a recordar los últimos treinta años de historia del Camino de Santiago, coincidiendo con el nacimiento del Xacobeo. Lo hizo en Sarria, punto de inicio habitual para realizar los últimos 100 km gallegos del Camino Francés, con una mesa redonda moderada por el alcalde del municipio lucense, Claudio Garrido.

Como invitados el propio impulsor del primer Xacobeo, el del 93, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, ex conselleiro bajo el mandato de Fraga; el periodista Lois Celeiro, numerario de la Academia Xacobea y vicepresidente de la Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (APECSA); el empresario José María Díaz, gerente de la tienda especializada Peregrinoteca, y Silvia Mondelo, encargada del departamento Camiño en Bicicleta de la agencia Tee Travel.

En su bienvenida, Garrido puso de manifiesto la importancia de “a interseccion e colaboración de todas as entidades públicas e privadas” calificando el Camino como “un ben patrimonial que une Sarria con España e co resto de Europa”, y agradeciendo a Vázquez Portomeñe la puesta en marcha del Plan Xacobeo para dinamizar Galicia.

Fue precisamente el exconselleiro el encargado de abrir la ronda de intervenciones. Lo hizo recordando “o esplendor do Camiño ao longo dos séculos”, pero también “o parón que sufriu até tempos modernos, aínda que”, dijo, “sempre foi como un abrazo espiritual a Europa coa súa enorme capacidade para transformar vilas e cidades, e de promoción, tanto da arte como da cultura”.

Portomeñe, para quien el Camino es “a primeira gran rúa de Europa”, y nuestra “credencial europeísta”, también destacó como una de sus principales características “a hospitalidade, construíndo a primeira rede asistencial de Europa” además de ser “crisol de civilizacións occidentais, transitando polos distintos saberes e creando un verdadeiro espazo de cultura”.

Tampoco olvidó los años de declive, “e a diferenza entre, por exemplo, 1973, coa chegada de menos de 40 peregrinos, ao que pasa agora”, haciendo hincapié en que “o Plan Xacobeo naceu para pór a Galicia no mapa do mundo e mostrar o noso potencial cultural e patrimonial, e para revalorizalo”.

IMPACTO. Por su parte, Lois Celeiro, recordó la puesta en marcha del Xacobeo 93, sus preparativos y su importancia en la economía, la cultura y el desarrollo social. “O 93 foi como o renacer do Camiño en tódalas súas vertentes, un dos proxectos máis relevantes da Galicia dos últimos anos”, afirmó, calificándolo como “o Xacobeo do emprendemento e do enraizamento das boas ideas”.

El periodista también hizo referencia a Vázquez Portomeñe como “o promotor e impulsor dun proxecto transversal que contribuíu ao desenvolvemento de Galicia e das comunidades polas que pasa o Camiño de Santiago” e incidió en este plan como “motor para a dinamización económica, cultural social, sen esquecer os valores milenarios do fenómeno xacobeo”.

Celeiro habló además de la Comunicación como “unha das tarefas importantes para cumprir os obxectivos do Xacobeo, o de poñer a Galicia no mapa do mundo”. Y precisamente, en este contexto destacó el papel desarrollado por los distintos medios de comunicación, las asociaciones de Amigos do Camiño, las embajadas, los centros gallegos en el exterior y las universidades.

También habló del impacto económico total del Xacobeo 93 “que superou naquel ano, segundo avaliacións externas, os 300.000 millóns de pesetas (unos 1.800 millones de euros)”, dijo, “o que supuxo máis dun 3% do Produto Interior Bruto (PIB) da economía galega, no período 1992-1993”.

El Xacobeo fue, en su opinión, “a industria máis importante de Galicia nos tempos novos, pasando de cero nos primeiros anos da década dos noventa ao desenvolvemento que hai hoxe, 30 anos despois”.

TURISMO. En cuanto a Silvia Mondelo, de Tee Travel, explicó el interés de las agencias de “aproveitar e realzar os elementos patrimoniais de Galicia”, y señaló que “hai dúas motivacións, a conexión co destino, a natureza e as súas xentes, e as promesas, que é algo moito máis espiritual”, añadiendo además, “que por certo, todos os que veñen prometen volver”, y destacó de la Ruta Jacobea sus “moi boas infraestruturas e instalacións”.

“Cada peregrino”, dijo, “ atopa o seu propio milagre no Camiño de Santiago”.

También de la parte turística habló José María Díaz, al frente de una tienda de equipamiento, y para quien “o Xacobeo 93 foi un punto de inflexión, e neste trinta anos houbo cuestións nas que se mellorou, e outros aspectos nos que se foi a peor, pero aínda así, o Camiño segue sendo unha enorme paisaxe de contido cultural”, y mencionó las estadísticas, que dicen “que a maior parte dos peregrinos chegan polo Camiño Francés, e moitos deles só fan os percorridos galegos”.