Exposición de Carmen Sampedro no Centro Empresarial do Tambre

Santiago. A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) acollerá desde este luns, 6 de setembro, unha exposición da pintora ribeirense Carmen Sampedro. A mostra Verbas de paleta estará aberta ao público ata o 1 de outubro na sala de exposicións do Centro Empresarial do Tambre, en horario de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.30 horas. A entidade recomenda ás persoas interesadas en visitar a exposición reservar a súa hora de visita para respectar o cumprimento das medidas sanitarias de seguridade e distancia social para a covid-19 (981 55 28 50; aepit@poligonotambre.com).

En Verbas de paleta, a artista dá un xiro á temática da súa traxectoria artística para mostrar vinte obras, das cales dez son pictóricas de gran tamaño, onde se representan figuras humanas, empregando a técnica do acrílico, en branco e negro, ao tempo que, por medio de pinceladas soltas e dinámicas, acadan gran expresividade. REDAC.