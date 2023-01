Exposición de gravados de varios artistas no Tambre

MOSTRA. A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) inaugura hoxe a exposición colectiva Encontros, ás 20.00 horas, no Centro Empresarial do Tambre en Santiago. Expoñen os artistas Ana Barbará, A. Conde, Antonio Pedreira, Meixide, Leonardo Rial e Yolanda Carbajales, todos eles cunha característica común consistente na súa dedicación ao gravado como medio de expresión artística. Ademais, todos foron compañeiros en varios anos de formación técnica e forman parte do Taller Experimental de Gráfica de Vigo, onde asistiron a clases impartidas polo mestre cubano Raimundo Orozco e o colectivo GRAPH. A mostra recibe o título de Encontros porque, despois de ter realizado varias exposicións como grupo, estes seis artistas atopáronse de novo cun proxecto común en mente, centrado no gravado como xa fixeron artistas de renome como Durero, Rembrandt, Goya ou Picasso que o empregaron nas súas obras (xilografía, augaforte, linogravado, etc.). “Queremos expoñer á contemplación do público, ademais doutras técnicas como a escultura ou o collage, gravados que realizamos empregando algunhas técnicas existentes, unhas clásicas e outras máis recentes, nos nosos respectivos estudios e talleres de gravado”, indicou Yolanda Carbajales.

A mostra estará aberta ao en horario de luns a venres de 09.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas. ecg