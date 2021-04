Exposición para celebrar o Día do Libro Infantil

Para ver. O 2 de abril conmemórase o Día internacional do libro infantil e xuvenil e a rede de centros socioculturais do Concello de Santiago celébrao cun amplo programa de actividades que arrancou onte coa inauguración dunha exposición por parte do concelleiro de Centros, Javier Fernández, ás 17.00 horas no CSC das Fontiñas. O acto de inauguración da exposición O Castro, tamén na orixe do LIXG contou tamén coa presenza da escritora María Canosa, que lerá o manifesto do Día internacional do libro infantil e xuvenil. Esta exposición servirá, así mesmo, para conmemorar o centenario do nacemento do intelectual e galeguista Isaac Díaz Pardo. Será o pistoletazo de saída a un programa de actividades e obradoiros que se celebrarán ata o 9 de abril nos centros da Trisca, Conxo, Fontiñas, Castiñeiriño, Santa Marta e Vite. Nesta programación colabora tamén Gálix, a Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil. s. cuiña