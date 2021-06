Exposición ‘Pelos en la lengua’ de Eva Lootz en la galería Trinta a partir del jueves

Santiago. La galería Trinta acogerá desde el 24 de junio al 26 de julio la exposición de Eva Lootz Pelos en la lengua. La muestra describe la experiencia de alguien que, habiendo accedido a la necesaria instrumentalización del lenguaje para hacerse entender, siente sin embargo la ambigüedad del mismo, como cuando con la fiebre le hincha a una la lengua en la boca y parece ser demasiado grande para hablar. Y, en otro orden, peor aún: apunta hacia una consciencia que sabe que entre las palabras y las cosas hay una brecha infranqueable, que hablar no garantiza el acceso a la realidad, que no somos nosotros los que hablamos, sino que es más bien el lenguaje el que nos habla a nosotros.

Tener pelos en la lengua es, sin duda, hablar de una dificultad. Puede incluso ser hablar de una enfermedad. Dicen los médicos que este músculo de nuestra boca no presenta vellos pero, en ocasiones, las papilas pueden aumentar su tamaño y alargarse hasta el punto de parecer pelos, que, además, tienden a decolorarse al marrón o, incluso, al negro. Esto ocasiona que la persona se alarme, pero se trata de una patología, conocida como lengua vellosa, que tiene tratamiento y, en términos generales, no reviste mayor gravedad. De todos modos, despertarse de pronto con vellos en la boca no es como para no alarmarse...

La exposición incide en “lenguas peludas”; evoca el tema de la dificultad de hablar, la desazón que produce no tener palabras o incluso la pérdida de la lengua . “Al salirme al paso en el Colegio de san Gregorio de Valladolid, el tema de los pueblos originarios cuyas lenguas se encuentran a menudo en peligro de extinción, el tema del dominio y la sumisión ejercido a través de la lengua, -que no otra cosa es la colonialidad-, se ha vuelto a activar en mí la inquietud por todo lo que una lengua supone”. ecg