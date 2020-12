Expresiones jacobeas en la ciudad de Praga

QUIEN ESTO ESCRIBE observó en agosto de 2006 la Paneuropericidad del fenómeno peregrinatorio a la tumba del Apóstol Santiago, en Compostela, y su permanencia en el tiempo a través de las diversas vicisitudes que, con notables alti-bajos conformaron el transcurso de los diversos pueblos de nuestro continente, tanto en lo espiritual como en lo cultural y político y desde el siglo XII hasta nuestros días. De ello trataremos en lo que sigue:

1. Iglesia dedicada al Apóstol Santiago. Radica en la calle Jakueska de la Ciudad Vieja. Se funda en 1232, época del Rey Wenceslao I, construida en estilo gótico pero sufrió una destrucción provocada, casi total, en 1689, por lo que fue reconstruida en el estilo de esa época Barroco, y con mayor tamaño. Baste decir, a tal efecto, que además del Altar Mayor se dispusieron 20 altares a lo largo de su planta basilical, con un efecto preciosista que sorprende gratamente al visitante así como el coro situado al interior de la fachada principal, donde se instaló un órgano famoso por los conciertos que con el y otros instrumentos musicales se ofrecen con frecuencia ya que dicha iglesia posee una acústica excepcional para conciertos.

En la portada exterior llama la atención el grupo escultórico que, flanqueado y soportado por dos pilastras de orden compuesto, ofrece la imagen del Apóstol Santiago, en traje y báculo de peregrino, a cuyo alrededor se postran devotamente varios de sus fieles, también con ropas peregrinas, y parcialmente despojados de ellas por efecto del calor. Un ángel joven sostiene a Santiago por los hombros mientras otros muchos pequeños, se despliegan gozosos flotando sobre el conjunto. Uno de ellos toca la trompeta. Curiosamente, el Altar Mayor está presidido por la estatua en madera policromada de una Virgen Gótica del siglos XV que representa a la Piedad o 6ª Angustia (Cristo muerto sobre el regazo de su Madre).

2. Varia Jacobea. De las expresiones sueltas representativas de este fenómeno religioso que nos ocupa recordaremos ahora solamente y por su peculiar relevancia, una imagen de Santiago que, de tamaño casi natural, color blanco marmóreo y en atuendo de peregrino, báculo incluido, se dispone en la parte alta de un confesionario sito en la nave menor Norte de la iglesia del Salvador que forma parte del Clementinum edificio que desde antiguo monasterio dominico, en el siglo XVI, y luego jesuítico, dedicado a San Clemente, de ahí su nombre, se modificó en el XVIII para albergar importantes bibliotecas, función en la que se mantiene actualmente como sede de la Biblioteca Nacional.

Por razones obvias no hemos visto, en la ciudad de Praga, representaciones artísticas de Santiago Caballero ni de Santiago Sedente, solo de Peregrino ya que en ese lugar no fue sensible el efecto de la victoria sobre los musulmanes en la Batalla de Clavijo ni el Apóstol recibe a quienes lo visitan en su Tumba y Catedral presidiendo solemnemente a ese efecto el Altar Mayor.

3.- Dos caballeros de la Orden Militar de Santiago. Nos sorprendió reparar en sus sepulturas, emplazadas en las paredes Sur y Oeste del brazo menor del transepto de la Catedral de San Vito que se abre al exterior por la llamada Puerta de Oro, accesible a través de un atrio porticado.

Dichas sepulturas pertenecen a sendos caballeros de la nobleza española del siglo XVI, ambos miembros de la Orden Militar de Santiago, identificables por las cruces de dicha orden esculpidas en sus respectivas estatuas, que tienen además inscripciones propias. Son:

3.1. Bernardino de Meneses. Varón de buen porte esculpido y colocado dentro de un marco rectangular de orden dórico, todo el estucado en marrón oscuro. D. Bernardino, en bipedestación, viste armadura de placas completa cuyo casco, de gola y visera movible, de visión a través de agujeros reposa sobre un pedestal situado a su derecha. En la superficie anterior, parte baja, de dicho pedestal hay un blasón en el que figura la cabeza heráldica de un toro. Cayendo desde sus hombros una capa larga, transparente, en cuya parte central, a la altura del pecho, cuelga, en relieve, una Cruz de Santiago.

En una placa rectangular situada sobre este conjunto puede verse el texto latino que, con letras capitales mayúsculas y en ocho líneas suministra valiosa información que traducimos abreviadamente: “El señor Meneses era un varón toledano que perteneció al séquito del emperador Fernando I y se había casado con Katerina Dersfi, con quien tuvo 3 hijas, Gasparina, Katerina y Helisabet. Dª. Katerina fue, lo sabemos por otra fuente, doncella de honor de la Reina de los Romanos.

Los Meneses constituyen, en el siglo XVI, un linaje español originario de la corona de Castilla con ramas en el reino de Portugal. Ejercieron funciones de gobierno municipal en Talavera de la Reina donde uno de ellos, Bernardino de Meneses, fue elegido regidor en 1510 y realizó las pruebas de nobleza para ingresar el la Orden Militar de Santiago el año 1528.

3.2. El caballero de la otra escultura, de formato exterior más sencillo, con sólo una cornisa en su parte alta, se representa también vestido con armadura de placas y llevando, en la zona derecha del peto, la Cruz de la Orden Militar de Santiago. El caballero, arrodillado sobre las rocas del monte Calvario reza piadosamente a un Cristo crucificado con el letrero inri, corona de espinas, ojos cerrados, perizonium que le cubre el área pelvi-genital y los dos pies sujetos con un solo clavo.

Sobre la cabeza del caballero tiene una inscripción en seis líneas e idioma alemán en la que traducida de una manera sintética dice que el personaje es el “bien nacido caballero Ludwig (Luís) von Tobar (Tovar), noble y consejero del Emperador Fernando de Austria (Sacro Imperio Romano-Germánico). Se fue con Dios el día quinto de marzo de 1553”. En la parte derecha sobre las piedras del calvario reposan cuatro escudos heráldicos de los cuales el superior-izquierdo lleva una “banda engolada en sus extremos por las cabezas de dos dragones”, que identificamos como de la familia Tovar; la que está a su derecha podría corresponder a la ciudad de Toledo (cuatro cabecitas de bóvido en la orla y cinco filas de escaques en el campo). La falta de colores heráldicos hace imprecisa la identificación de los dos escudos inferiores.

Los caballeros que acabamos de describir exhiben, en sus armas, características comunes que ratifican su jerarquía y el tiempo que vivieron, mediados del siglo XVI: las armaduras fueron realizadas con gran detalle imitando el de las ropas, lo que incluso se aprecia en la ornamentación de los escarpines-zapatos. Tienen, también, braguetas de armas, es decir protectores metálicos en la zona de los genitales externos, piezas molestas para orinar y cabalgar, razón por la cual se tiende a suprimirlas a finales de aquella centuria.

Como armas ofensivas llevan espadas del tipo Ronfeo, caracterizadas por una empuñadura con protección en cruz y guardamanos simple, de forma semicircular. Meneses sostiene la espada verticalmente con la mano izquierda y Tovar la lleva ceñida a la parte izquierda del cuerpo.

4. Fernando I de Habsburgo. Era el señor de cuyo séquito formaban parte los referidos caballeros, hijo de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso de Austria, quien nació en Alcalá de Henares el diez de marzo de 1503, hermano segundo de Carlos I de España y el, por tanto, Infante de España. Vivió en nuestro país hasta 1521 en que se marchó para Austria a efecto de asumir una parte de la herencia de su abuelo materno Maximiliano y se sabe que lo acompañaron bastantes personas españolas que habían formado ya una especie de séquito en torno a él, entre ellos quizás los referidos Caballeros de Santiago Meneses y Tovar. Vivió un tiempo en la corte de su tía Margarita, Archiduquesa de Austria y se casó con Ana Jagerona, princesa de Hungría y Bohemia. En 1531, tras la muerte de su hermano Carlos sustituyó a este como Emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico.

Algunos años tras su muerte, en 1589, Fernando I recibió sepultura, junto a su esposa y a su hijo primogénito en un mausoleo real, decorado con las estatuas yacentes de los tres esculpidos sobre la tapa y que, obra espectacular realizada por el escultor holandés Alexander Collin, fue colocado en el ante-altar mayor de la Catedral de San Vito en Praga.