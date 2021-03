Extremoduro suspende su concierto en Santiago

La mítica banda Extremoduro acaba de anunciar que suspende de manera definitiva su gira de despedida por España, después de varios aplazamientos provocados por la crisis sanitaria del COVID. El grupo, liderado por Robe Iniesta, tenía previsto actuar el 29 de mayo en Santiago, en el Monte do Gozo. Se cae así el primero de los grandes conciertos previstos para este Xacobeo. A través de sus redes sociales la banda explicó que, dadas las circunstancias, prefieren no dar nuevas fechas, ni crear falsas ilusiones a los seguidores. Además, manifestaron que esperan que Live Nation no ponga problemas para la devolución del importe de la entradas.