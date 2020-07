“Faime moita ilusión tocar de costas á posta de sol”

Xoana é unha cantante porriñesa que con só 21 anos xa se posicionou como unha das grandes promesas da música en Galego. Chegou aos ouvidos de moitos grazas ao seu asombroso desempeño nos Premios de la Música Independiente e agora está a piques de levar as cancións do seu disco Dardos ao escenario do Atardecer no Gaiás. Será esta noite a partir das 21.00 horas na praza central da Cidade da Cultura.

Como se presenta este concerto?

Imos tocar o meu disco Dardos en acústico, que é algo relativamente novo para min. Normalmente fágoo con banda, pero o obxectivo é que sexa un concerto máis íntimo e persoal. É a primeira vez que actúo no Gaiás e para min é importante poder gozar con calma.

As entradas esgotáronse nunhas horas...

Imaxino que despois de todo este tempo a xente ten mono de música en directo. Supoño que moitos dos que reservaron a entrada van a cegas e non coñecen a miña música, pero iso tamén é algo que me motiva moito. Encántame sentir que o público se perde coas miñas cancións. É unha sensación curiosa.

Vas tocar as cancións de Dardos, que foron compostas por túa nai.

Si, a música é de José Portela que me acompaña coa guitarra e as letras son da miña nai. Ela non sabe música, estudou filoloxía e é profesora de Lingua e Literatura. Cando empecei a preparar o disco, alá polo ano 2016, sentíame un pouco perdida nese aspecto así que ela me axudou moito no proceso. As letras das cancións son completamente súas. Despois chegou o momento de gravalas, que iso foi todo un proceso arduo. Tiñamos varios temas soltos e quixemos xuntalos nun único EP, foi moi traballoso, pero tamén unha experiencia chulísima. Para min traballar en estudio era un mundo novo, non tiña nin idea de como se mesturaban as diferentes pistas e nunca vira tan de preto o traballo que levan a cabo os técnicos de son, para que todo soe perfecto cando vamos a escoitar un álbum.

Estiveches nominada nos Premios de la Música Independiente xunto a bandas do nivel de Morgan, por exemplo. Como foi a experiencia?

Pois imaxínate... vivín os premios con moitísimos nervios e con emoción. A gala foi impresionante e gardo un moi bo recordo desa experiencia. Alégrome moito de telo vivido a tope.

Fálame dalgunha referencia musical que teñas en galego.

Creo que a máis importante é Guadi Galego. Lembro ir a un concerto seu no Porriño xusto o día que saquei o disco. Logo, mais adiante, tiven a oportunidade de falar nalgunha ocasión con ela a través de Instagram. É impresionante porque agora vou a tocar no mesmo escenario que ela. Para min é especial tamén porque é a terceira vez que toco en Santiago e as dúas anteriores foron experiencias moi positivas. A primeira foi na Casa das Crechas e a segunda foi na praza de Cervantes. Era xullo e facía unha calor asfixiante, pero pasámolo moi ben.

Crees que se debería apostar por potenciar a música en galego?

Por suposto que si. De feito estou facendo o TFG agora xustamente sobre o panorama musical galego e paréceme impresionante que habendo tantos grupos que fan música tan boa, non tivesen chegado antes aos meus ouvidos. Tamén é algo que depende da cidade na que te movas. En Compostela, por exemplo, creo que hai máis consciencia sobre isto, aínda que esta música segue moi invisibilizada. De todas formas, o camiño faise devagar e somos nós os que temos que seguir traballando para que isto vaia mudando co tempo.

Dime nunha frase o que máis te emociona de tocar no Gaiás.

Faime moitísima ilusión tocar coa posta de sol por detrás. Mirei as fotos e paréceme marabilloso, ten que ser moi emotivo.