Fallos en la tramitación anulan una multa por no identificar al conductor

movilidad. La junta de gobierno municipal dio cuenta ayer de una sentencia judicial por la que se anula una sanción impuesta al propietario de un vehículo por no identificar al conductor del mismo cuando se cometió una infracción. La notificación se envió al domicilio del interesado, pero “o xulgado aprecia que os intentos de notificación do requirimento foron correctamente realizados, dende a perspectiva da Lei de procedemento. Pero ao practicarse a través do servizo postal de Correos –e non de axente notificador municipal-, tamén deben cumprirse os requisitos do artigo 42 do RD 1829/1999”. De esta forma, señala el fallo, “ao non constar cubertas as caixas 8 e 9, o xulgado entende que non foron cumpridos todos os requisitos, o que implica a nulidade das notificacións, e conseguinte nulidade da sanción por non identificar ao condutor”. Al no haber posibilidad de interponer recurso, se notifica a tráfico que proceda a suprimir la multa. En otro fallo del que se informó en la sesión, se rebaja la indemnización prevista para una persona que sufrió una caída en la calle en Fontiñas, al tener en cuenta las alegaciones presentadas por la aseguradora de Raxoi, así como las que interpuso la defensa del Ayuntamiento. ecg