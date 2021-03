Fase final do Premio Novela Europea do Casino de Santiago

O Premio Novela Europea Casino de Santiago chega á súa fase final coa elección das novelas finalistas para as dúas categorías existentes, as dúas seccións de tradución: Lingua Galega e Outras linguas oficiais do Estado.

Os encargados de presentar as novelas en lingua galega serán Antón Pedreira, Milvia Varela e Marian Rey. E, para a sección de outras linguas oficiais, farano Maribel Martín, Laura Lorenzo e María Baleato.

A decisión coñecerase mañá xoves, ás 12.30 horas, nun acto que terá lugar nas instalacións do Casino, na rúa do Vilar.