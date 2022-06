Cultura O concelleiro de Centros Socioculturais, Javier Fernández, acompañado por Chelo Pampillón e Ana Rodríguez, presidenta e vicepresidenta de Fegatea, e Sandra Quintana, coordinadora do programa, presentou esta mañá o ciclo de teatro amador Fega Teatro, que arrancará mañán no Centro Sociocultural de Lavacolla. A primeira obra que se representará, a cargo da compañía A Tequerreté Teatro, é Confinad@s. A cita mañán ás 18.30 h no CSC de Lavacolla. E o venres seguinte, día 17, tamén ás 18.30 h no CSC de Figueiras, o Teatro Paso de Valverde firma Ultrasónica.

O Fega Teatro xurde como unha aposta cultural para achegar o teatro afeccionado a tódolos públicos a través da rede CSC de Santiago, e o obxectivo principal é ampliar a oferta cultural, contribuíndo a ampliación de novos públicos, chegando a espazos tanto rurais como urbanos.