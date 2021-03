Feijóo visita la residencia Porta do Camiño, “símbolo” de la lucha contra la pandemia

Santiago. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitó esta mañana la residencia pública Porta do Camiño, en Santiago, a la que se refirió como “un símbolo” de la lucha de los centros de mayores de Galicia contra la pandemia. Acompañado de la conselleira de Política Social, Fabiola García, conversó con los usuarios y el personal del centro, que le contaron sus vivencias durante estos meses y las sugerencias para el futuro. No en vano, durante la primera ola todos sus residentes y trabajadores se trasladaron a otro edificio para que las instalaciones de Porta do Camiño pudieran reconvertirse en residencia integrada. Allí, subrayó el Ejecutivo autonómico, se prestó una atención especializada a los usuarios que se habían contagiado en centros donde había habido algún brote.

En la residencia pública Porta del Camiño no se contagió ningún residente desde el inicio de la pandemia. Este fue también el primer centro en ser inmunizado contra la COVID, al recibir la primera dosis el 27 de diciembre y la segunda el 17 de enero. Durante su visita, Feijóo conoció personalmente a la primera vacunada de Galicia, la brionesa Nieves Cabo, de 82 años.

Antes de la visita, la sección sindical de la CIG en Política Social remitió un comunicado a los medios en el que criticaba esta visita de Feijóo que, en su opinión, pretendía ofrecer “una imagen falsa de buena gestión y seguridad” durante la pandemia.

A través de un comunicado, la organización instaba a cancelar una visita que “no tiene ninguna justificación laboral o de gestión de recursos” contra la covid-19, sino que simplemente es “un acto de propaganda que seguro se va a realizar con la máxima cobertura de medios públicos al servicio del PP sin mostrar la realidad” de los centros sociosanitarios. REDAC.