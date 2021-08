Feito a Man con música do mundo e afro-samba

Santiago. Esta semana dará comezo o Festival Feito a Man, lugar de encontro na cidade vella e faro cultural. Entre as próximas actuacións poderemos atopar a de Maurício Caruso Trío, jazz brasileiro e afro-samba, o mércores 11 na Praza de San Martiño Pinario. De carácter moi distinto será o pospunk acústico de Barbitúricos, o xoves 12 na Praza dos Gatos. Tamén o xoves, Trilitrate e as súas músicas do mundo chegarán á Rúa Xelmírez. O venres 13 haberá actuación dobre, de 3 mulleres e Loiro. As 3 mulleres son Paula Ballesteros, Victoria Paz Cuevas e Minke Lap, baixo o lema “ 3 mulleres na rúa a sinal-Arte... para inco-Mod-arte”; mentres que Loiro tocará o seu rock alternativo.

O sábado 14 repiten 3mulleres Teatro, pero tamén será a quenda de KUM0, ás 21.30 horas. KUM0 é un proxecto emerxente de indie-trap fundado en Compostela en 2018, formado por músicos galegos novos pero activos e con traxectoria en locais e festivais da escena local. A estética marcada e coidada caracteriza aos seus directos, cun repertorio sonoro que implementa harmonías modernas, electrónica, improvisación e máis outros efectos , seguindo a liña do experimental que está tan en voga no panorama musical internacional.

O Festival continuará as súas andanzas ata o día 19 de agosto, enchendo a cidade músicas de tódolos tipos e para diversos públicos. X.F