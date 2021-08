‘Feito a Man’, un festival que enche de música as rúas e prazas da zona vella

Reivindicar a arte en todos os seus formatos —incluídos os máis accesibles e económicos— é un dos obxectivos do Festival Feito A Man, que achega a música ás rúas de Compostela dende fai xa 18 edicións. Outra das súas motivacións é a de aproveitar o potencial da zona vella e o potencial creativo da cidade.

A Asociación Cultural Cidade Vella é a encargada de organizar este evento, que converte en escenarios as rúas e prazas. Creáse así un vínculo non só entre os universos creativos dos artistas, senón entre músicos e cidadanía. A Asociación, nos seus 35 anos de vida, reúne locais de hostalaría do casco histórico apostando por un atributo fundamental: a colaboración.

Este mes de agsoto, como xa é habitual, o Feito a Man volve con novas apostas. Comezará o vindeiro mércores 11 de agosto, ata o xoves 19, e contará coas actuacións de 14 grupos distintos, cubrindo un espectro musical dende o funk ata o neofolk, pasando polo experimental, o jazz, o rock, a perfomance ou o blues.

Abrindo o cartaz estará o trío Maurício Caruso, jazz brasileiro e afro-samba na praza de San Martiño Pinario. O xoves 12 tomará o testigo o grupo Bartitúricos, representantes do ‘pospunk acústico’, que tocarán na Praza dos Gatos. Tamén o xoves, a rúa de Xelmírez acollerá ao neofolk de Trilitrate, un proxecto vigués nado a partir dunha violinista (Elena Vázquez), un acordeonista (Marcos Padrón) e un guitarrista (Rubén Abad), aos que se lles sumou a artista de videocreación, Laura Iturralde. Outros dos grupos que tocarán na edición serán Zeltia e Irevire, Filo, Battosai ou Kumo.

Na presentación do festival, celebrada onte, estiveron presentes a concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; a deputada provincial Milagros Castro, o presidente da AC Cidade Vella, Suso Pais, e a directora do Festival, Ánxela Porto. Segundo Rosón, o evento pon en valor o patrimonio material de Santiago, a cidade histórica, con ese outro pratimonio inmaterial que é o da música.

“A arte é o noso faro. Tódolos galegos sabemos o que significan os faros, e a nosa Asociación, fai 35 anos, decidíu ser tamén unha referencia para valorar a cultura”, explica o presidente da AC Cidade Vella, Suso Pais. Anxela Porto engade que ese faro metáforico é tamén un guiño á cultura, que serve de guía aínda cando pasa por momentos difíciles. Este ano está “mermado”, segundo Porto, aínda que se agarda que para o 2022 se poida recuperar o Feito a Man en todo o seu esplendor. Ademais, aproveitou para dedicar este festival a Pablo Álvarez Fariña, veciño de San Lourenzo que finou hai uns meses: “Era parte da familia do Feito A Man, coa súa carpiña de arepas e choripan. Era unha persoa excepcional, e cremos que merece esta dedicatoria. Vai por ti, Pablo”. As entradas poderán adquirirse por un prezo simbólico nos locais onde terán lugar as actuacións, catro días antes.