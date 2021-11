‘Fetiches’, a exposición de Natasha Lelenco sobre a arte do mal gusto

Santiago Defínese como unha moldovesa “amoldovada” en Galicia, terra na que leva xa dez anos materializando a súa forma de entendela arte. Precisamente, inaugura o 13 de novembro a súa segunda exposición en Santiago de Compostela, baixo o nome de Fetiches, no Espazo Artístico Os catro gatos entre as seis e as nove da noite. Nela, a artista evoca o estilo do Kitsch, que se considera “pasado de moda”, “pretencioso” e “extravagante” dende que se consolida nos anos sesenta como un perigo para a cultura. Unha época na que cobran sentido as teorías do filósofo Adorno: a arte pasara a convertirse nun proceso de produción, dominado polas necesidades do mercado e aceptado polo público. Deste xeito, o Kitsch é unha manifestación dunha arte inorixinal que se comercializa sempre baixo os mesmos patróns. Segundo Lelenco o Kitsch “conecta a intrahistoria da miña formación visual”. Polo tanto, da súa infancia: “Na miña casa, no Chisinau soviético, un humilde apartamento de 43 metros cadrados, podería faltar de todo, pero non os bibelots, reproducións de pinturas dos museos Hermitage ou Tretyakov a toda cor, plantas exóticas, tapices e demais obxectos de ganga que a nosa mirada enchía de sentido e de valor”.

Lelenco pretende dar valor con esta mostra aos obxectos que formaron parte da súa raizame cultural coma se foran “unha necesidade irrenunciable para familias en situación de precariedade económica, en tanto que elementos imprescindibles para crear fogar e sentimento de pertenza naqueles cubos grises de formigón”, confesa. ECG