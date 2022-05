Fiestas en bares y cines para disfrutar en pandilla del Festival de Eurovisión

Pese al chasco que muchos se llevaron en el Benidorm Fest por la derrota de las Tanxugueiras frente a Chanel para representar a España en Eurovisión, parece que el entusiasmo por el festival aumenta a medida que este se acerca.

Las primeras semifinales celebradas el martes fueron seguidas por más de un millón de espectadores, generando así muchas expectativas en la gala de este sábado (dará comienzo a las 21.00 horas). Por ello, resulta de interés compartir algunas opciones que Santiago ofrece para disfrutar al máximo el show musical.

Más de una treintena de cines españoles emitirán toda la final del sábado en sus pantallas, y Cinesa As Cancelas será uno de ellos. Las entradas, que ya están a la venta, tienen un precio de ocho euros por persona. Una oferta muy asequible, siendo similar a la de una entrada para cualquier película, pero tratándose de un evento cuya duración se aproximará a las cuatro horas, casi el doble de tiempo de lo que suelen durar los filmes.

Además, el bar Bloom (rúa da Algalia de Abaixo, 22) recupera tras tres años su Eurovision Party, en la que se proyectará el festival y posteriormente sonarán algunos grandes éxitos históricos que pasaron por Eurovisión en otras ediciones. Además, animan al público a acudir customizado de su personaje eurovisivo favorito.

SHOW MUSICAL. Esta edición de Eurovisión se celebrará en el Pala Alpitour de Turín, Italia. Esto se debe a la victoria, el pasado año, del grupo Maneskin en Róterdam (Países Bajos). Los rockeros se llevaron el premio tras consagrarse como los favoritos del público con su tema Zitti e buoni y una actuación llena de personalidad. Este año, Italia ofrecerá de nuevo una de las actuaciones más esperadas de la noche, al repetir el cantante Mahmood, quién estuvo cerca de llevarse la victoria en la edición de 2019 con Soldi. En esta ocasión, irá acompañado de Blanco para cantar Brividi. Destaca también la presencia del grupo The Rasmus, histórica banda de rock finlandesa que vivió su máximo esplendor en 2003 con el lanzamiento de In the shadows.

CHANEL TERRERO. La artista de origen cubano representará a España tras proclamarse vencedora del Benidorm Fest gracias a la votación del jurado profesional. Por entonces, apenas obtuvo apoyo del público, pero a falta de unos días para la celebración del festival hay motivos para la esperanza. Tras meses de preparación y duro trabajo, todo apunta a que SloMo no sólo sorprenderá al público musicalmente, sino que también estará acompañada de una de las puestas en escena más impresionantes que se verán en Turín. Esto ha impulsado a Chanel Terrero a situarse como la quinta opción en las casas de apuestas, con un 4 % de probabilidades de salir vencedora.

UCRANIA. Es la gran favorita en todas las listas para alzarse como ganadora de esta edición. El conflicto bélico que le afecta parece haber despertado las sospechas de las casas de apuestas, convencidas de que recibirán muchos votos por parte del jurado profesional de cada país, así como que podría provocar una ola de “votos solidarios” por parte del público general. Así, las listas le otorgan de media un 49 % de probabilidades de ganar, muy por encima del 13 % que tiene la segunda opción, Italia, que además actúa en casa.

RONNIE ROMERO. El cantante chileno representará a Bulgaria con su grupo Inteligent Music Project, y tras él hay una curiosa anécdota. Ronnie se encuentra en búsqueda y captura en España desde el pasado noviembre, cuando no se presentó a una citación judicial por un presunto delito de amenazas hacia su expareja.