Fin de fiesta al proyecto piloto pandémico de O Son do Camiño

“Ver esto lleno de sillas impresiona, pero muy lejos de verlo repleto de gente, con cientos de miles de personas”. La frase la pronunció uno de los asistentes al concierto de Xoel López, uno de los platos fuertes de O Son do Camiño-Perseidas, hace unas semanas. Y puede representar el pensamiento de cualquiera que haya acudido a la edición corriente del festival en comparación con el ciclo reducido obligado por la situación sanitaria. El fin de fiesta del minifestival llega después de haber obtenido bastante éxito en la venta de entradas, con billetes agotados para la mayor parte de las actuaciones, pero muy lejos de la expectación de O Son do Camiño. Anoche el responsable de llenar de música el renovado auditorio del Monte do Gozo fue el catalán Loquillo, que inundó con su rock la noche compostelana.

Antes, la cantautora gallega Carolina Rubirosa sorprendió a los asistentes con su Tierra de nadie y sus notas musicales que recuerdan irremediablemente a sus mentores, como Coque Malla o Andrés Calamaro, con los que ha compartido faena en alguna ocasión. Pero el más esperado de la noche era Loquillo, uno de esos clásicos modernos que guardan en su poder la habilidad de tener canciones que sobreviven al paso de las generaciones. Lo hizo con la puesta en escena de su último trabajo, presentado en 2019, El último clásico. Con el primer tema de este disco, Los buscadores, Loquillo inició su concierto con su si estáis conmigo compañeros, con versos de Cirlot y de Ciorán, custodiaremos las sagradas Runas y nuestra única patria será el mar. Con ese mar patria común de gran parte del público presente ayer en el Monte de la bienvenida peregrina, se cerró el último sábado de Perseidas al son del cadillac solitario del cantante catalán, que con su No estás tú, no estás tú, parece apelar a esas añoradas noches de pista de baile cubata en mano.

El fin de fiesta lo pondrá esta noche el asturiano Melendi, en una cita también doble junto al compostelano Luis Fercán. El gallego será el primero en iniciar la ronda musical de la noche, a las 20:45 horas, con la intención de llevar mis palabras en tu boca, nunca sé muy bien qué hay que decir, pocas veces sé cuando me toca, cuántas de esas tengo que salir a través de la canción que comparte con Melendi, No te lo diría. Será el enlace musicalentre los dos conciertos de la noche: a las 22.00 horas será el momento del asturiano, quien cerrará el piloto del Son do Camiño.