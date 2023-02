Fin do prazo para pagar a tarxeta de residente

venres 17. O prazo para aboar a taxa anual para as tarxetas de residente, que permiten aparcar nas zonas verdes da cidade, remata o próximo venres 17. A Concellería de Mobilidade e Seguridade Cidadá do Concello de Santiago, abriu o 17 de febreiro o periodo para o pago da taxa anual correspondente o ano 2023 das tarxetas de Municipio (rotuladas cun L).

O pago de 50 euros pode efectuarse nas oficinas de TUSSA, rúa Clara Campoamor (Estación Intermodal) de luns a venres en horario de 9 a 14 e de 16.30 a 20.30 horas. A persoa interesada deberá acreditar a titularidade da tarxeta co DNI, tarxeta de residencia ou pasaporte. No suposto de actuar en representación, deberá acreditarse a mesma, achegando fotocopia do documento oficial de identidade do representante e autorización asinada polo representado. A partir do 18 de febreiro todas as tarxetas que non sexan pagadas, serán dadas de baixa automáticamente. ecg