Fina Casaldelrrey, primeira convidada na Biblioteca de Galicia no seu 10º aniversario

Santiago. A Biblioteca de Galicia reinicia en setembro a programación coa que celebra o seu décimo aniversario. Esta semana volve poñer en marcha o ciclo 10 anos, 10 autores, 10 libros, deseñado co obxectivo de que algunhas das nosas voces narradoras máis representativas compartan co público as súas suxestións literarias. A primeira cita será este venres 3 ás 19.00 horas coa autora Final Casalderrey. De novo na compaña doutras persoas relevantes da nosa cultura, as autoras e autores que participarán nestas novas sesións seleccionarán un título da nosa literatura que servirá de fío condutor dunhas conversas únicas e persoais. Fina Casalderrey abrirá estas sesións de faladoiros abertos no Auditorio Neira Vilas e estará acompañada na súa conversa por Eulalia Iglesias, profesora de Didáctica da Lingua da Universidade de Vigo. A súa charla terá como referencia Retrincos, a colección de cinco relatos autobiográficos de Castelao que Fina Casalderrey recoñece como un dos referentes na súa traxectoria literaria e persoal. O ciclo continuará ata o mes de outubro coas intervencións de Pedro Feijoo (o 17 de setembro), Héctor Castiñeira (o 1 de outubro), Andrea Maceiras (15 de outubro) e Juan Tallón (o 29 de outubro) até completar a nómina dos dez participantes nestas xornadas que abriron no mes de xaneiro con Arantza Portabales, Ledicia Costas, Domingo Villar, María Solar e María Canosa. Da súa man, as persoas asistentes descubrirán outras cinco pezas da nosa literatura que marcaron a súa traxectoria e que se suman ás exploradas nas sesións anteriores, como Que me queres amor?, (Manolo Rivas), Cartas de inverno (Agustín Fernández Paz), Cousas (Castelao), O misterio das badaladas (Xavier P. Docampo) e Berta non soubo voar (Concha Blanco). ecg