Música. A Asociación de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela, en colaboración coa Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña, o Concello de Santiago e o Consello da Cultura Galega, celebrará este fin de semana en no teatro Principal as fases eliminatoria e final do III Concurso de Canto Compostela Lírica. “Neste 2020, o certame alcanza unha gran madureza, xa que se conseguiu duplicar o número de inscritos, ao pasar de pouco máis de corenta participantes en 2019 aos 89 inscritos de 16 nacionalidades diferentes nesta curso”, sinalou Jesús Couceiro, presidente de Amigos da Ópera de Santiago, quen presentou onte o concurso na compaña de Mercedes Rosón, concelleira de Acción Cultural do Concello de Santiago.

“Esta terceira edición non é só a edición de consolidación, senón tamén de expansión dun certame que está a ocupar un oco destacable no circuíto estatal grazas á gran resposta de cantantes procedentes dun gran número de países”, engadiu Couceiro. En total, presentáronse 89 solistas procedentes de 16 países diferentes: España, Colombia, Venezuela, Chile, México, Brasil, Serbia, Reino Unido, Portugal, Costa Rica, Croacia, Italia, Estados Unidos, Ucraína, Corea del Sur e Arxentina. De entre as persoas inscritas, escolléronse finalmente a 25 voces que participarán hoxe, na fase eliminatoria do certame.