Final feliz para la mercancía que cayó en A Barcia

La mañana de este jueves 4 de noviembre comenzó accidentada en la capital gallega. Tras el accidente de Vidán, una hora más tarde, aproximadamente, un camión de reparto del Gadis perdía toda la mercancía en la zona de A Barcia, quedando esta en plena calzada. Sin embargo, esta encontró un final feliz, gracias a la labor solidaria de la compañía gallega.

El hecho se produjo en la vía que cruza desde la rotonda de Pardiñas, cuando, según el testimonio de una vecina del lugar, como consecuencia del peso de la carga, en la cuesta, esta se le vino hacia atrás y le abrió las puertas del remolque. Con la ayuda de otra residente, la carga fue desplazada a la cuneta, para permitir el paso de los vehículos. A media mañana, sobre las 11.30 horas, la Protección Civil de Santiago se desplazaba hasta el lugar para colaborar con la Guardia Civil y con los Bomberos en la retirada de la mercancía.

Además, por decisión de Gadis, los productos salvados los podrán repartir entre la Asociación Paluso y la Cocina Económica.

UNA VÍA QUE NO ESTÁ ADAPTADA. Por su parte, en una entrevista radiofónica para Onda Cero, Julio Luis Fernández, portavoz de la Asociación de Vecinos de Laraño, insistió que “llevamos años luchando que hagan una actuación en un vial que absorbe un tráfico que viene de Noia, as Galanas, Ames, un tráfico que no corresponde a un vial municipal” y añade que no tiene señalización de separación de carriles.