Finsa colabora na creación dun ciclo dual no CIFP Politécnico

Santiago. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, e Fernando Segade, en representación de Finsa, firmaron ayer un convenio de colaboración para implantar o vindeiro curso un novo ciclo de Formación Profesional Dual, que se impartirá no CIFP Politécnico de Santiago, con formación práctica na empresa madeireira compostelá. O título, de nova creación, será o de grao medio en Procesamento e transformación da madeira, terá dous anos de duración e comezará a impartirse o vindeiro mes de setembro. En total serán 12 os alumnos que poderán cursar esta nova titulación, cuxo currículo abrangue 2.123 horas, das que o 54 % se desenvolverán no centro educativo e o 46 % restante nas instalacións de Finsa, tanto con formación complementaria deseñada pola propia empresa como a través de actividade profesionalizadora práctica. O alumnado participante gozará dun programa de bolsas. Finsa colabora desde hai anos co desenvolvemento da FP Dual. Non en balde, acolle nas súas instalacións un 32 estudantes que cursan diferentes ensinanzas nesta modalidade. s.c.