Firma dos convenios de carácter social con Sarela, Itínera, Agadea e Acem

Santiago. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, asinou onte os convenios de colaboración para 2021 coas seguintes entidades sociais: Asociación de dano cerebral de Compostela, Sarela (3.000 euros); Asociación Itínera de voluntarios en saúde mental (5.000 euros); Agadea, Asociación Galega para Axuda dos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer (3.000 euros); e Acem, Asociación Compostela de Esclerose Múltiple (9.000 euros). En total, os convenios asinados suman 20.000 euros. No acto tamén estivo presente a concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro.

O convenio con Sarela servirá para subvencionar o programa Terapia acuática/física. Esta actividade, na que está previsto que participen 21 persoas, ten como obxectivo mellorar as estratexias de equilibrio e desequilibrio durante a marcha ou tarefas funcionais, aproveitando as propiedades que ofrece o medio acuático (non risco de caídas), en sala e, na medida do posible, en saídas ao exterior.

O acordo con Itínera permitirá subvencionar o Programa Ágora. Trátase dunha iniciativa de voluntariado de carácter anual, dirixido a completar a formación académica e cultural de persoas con Trastornos Mentais Severos que pola irrupción da enfermidade non puideron continuar os seus estudos (ou, nalgún caso, non tiveron acceso a eles) e/ou que se viron apartadas da súa entorna cultural e social.

Mentres, o convenio con Agadea financiará o programa Gea-Grupo de envellecemento activo. Con este proxecto prevese mellorar a calidade de vida das persoas no que se refire a que de forma activa e participativa, se formen e familiaricen coas novas tecnoloxías, a través dos exercicios físicos.

Por último, o acordo con Acem subvencionará o Programa e rehabilitación fisioterapéutica. Con este programa faise especial fincapé na prevención, pronóstico e tratamento dos déficits presentados na persoa doente como resultado da patoloxía diagnosticada (Esclerose Múltiple, ELA, Parkinson e outras similares). redacción