Fitippaldi y otros famosos narran cómo sintieron ‘El beso de Dios’

De padre italiano y madre gallega, Pietro Ditano vivió en Compostela su niñez y adolescencia. Sin embargo, por problemas con la nota de acceso, decidió trasladarse a Madrid para estudiar comunicación audiovisual. Fue allí donde su vida cambiaría por completo en dos ocasiones y ambas con el mismo protagonista secundario, el metro.

Pietro ya había comenzado su carrera como modelo en Galicia, participando en el desfile top model, que se celebraba en el Área Central. Pero fue en Madrid donde dio el salto al modelaje internacinal y su oportunidad surgió en el transporte subterráneo. Un hombre le ofreció trabajar para su agencia y él, que necesitaba dinero para costear su carrera, decidió aceptar. De ahí surgieron desfiles en Milán y Londres, viajes por todo el mundo y numerosos trabajos en publicidad. Sin embargo, su vida volvería a cambiar de nuevo y todo sucedería en el mismo lugar.

Pietro narró a EL CORREO GALLEGO aquella curiosa experiencia. “Corría el año 2009 y volvía de Milán un poco quemado por una relación que tenía. Yo estaba en el metro de Tetúan criticando a una tercera persona, cuando vino un hombre y me miró fijamente a los ojos. Era una mirada muy impactante, pero que trasmitía dulzura. Entonces me dijo “tienes unos ojos preciosos, pero estás perdido. ¿Cómo puedes estar tan ciego?” Eso fue algo que me impactó muchísimo. Luego me dijo que él era sacerdote y decidí profundizar más en Jesucristo”.

Al preguntarle al director compostelano por su película-documental, la define como un misterio. “Comenzamos el proyecto antes de la pandemia y con todo lo que sucedió la empresa quebró. Pero increíblemente se encontró financiación y la productora volvió a rodar películas. Varios profesionales del mundo del cine me dijeron que algo así apenas tenía parangón con hechos sucedido anteriormente”.

El filme cuenta con un elenco de personajes realmente famosos. Es el caso de uno de los pocos que han conseguido ganar más de un campeonato de Fórmula 1. “Emerson Fitippaldi tiene una fe inmensa. Él es evangelista, pero compartimos una misma pasión, que es la misa”.

También cuenta con otros personajes de gran fama, como el actor Eduardo Verástegui y el escritor Scott Hahn.

En el caso del mexicano su relación con el documental no paró a pesar de que Pietro había contactado con él antes de la pandemia. “Con Eduardo hablamos en 2016, luego todo se paró y su figura había ganado muchísimos seguidores por películas como Little Boy. Sin embargo, volvimos a contactar con él cuando se reanudó la película y no fue nada difícil convencerle, se acordaba del proyecto”.

La religión cambió muchos aspectos en la vida de Ditano. Uno de ellos es su pensamiento sobre las relaciones esporádicas. “En mi juventud solía tenerlas, pero ahora creo en la castidad hasta el matrimonio. Yo, que he probado las dos caras de la moneda, creo que es mucho mejor así. Conoces mucho mejor a la otra persona. La fornicación no tiene cabida en mi vida. El evangelio de Marcos lo deja muy claro. Puedes dormir en la misma habitación y compartir caricias y conversaciones. No hay sexo, pero llena más”.

Pietro también dejó palabras de halago a otro director de la ciudad, como Oliver Laxe. “Coincidimos en un festival y fuimos a cenar juntos. Me inspiró mucho por su generosidad y humildad”.