Flores en el Raíña Fabiola para la conserje Marisol

obituario. El fallecimiento de la conserje del CEIP Raíña Fabiola ha generado un profundo pesar en Santiago, sobre todo en el seno de la comunidad educativa, donde era una persona muy querida y respetada. El acceso al centro compostelano amaneció ayer con flores en su recuerdo. En un comunicado, el Raíña Fabiola indicó que “a nosa querida conserxe Marisol, faleceu a pasada noite”, en referencia a la del sábado. “Van ser xornadas moi duras e difíciles no transcurso diario do noso traballo sin a presenza no colexio desta muller tan querida e respectada por tantas xeracións de rapaces e rapazas e polo profesorado que pasou por este centro. Só podemos chorar e intentar facer todo o posible para poder sobreponernos a esta perda tan grande para nós e para o centro educativo”, declararon desde el colegio, al tiempo que trasladaron “o noso pésame a tódolos familiares. Marisol, descansa en paz, e que a terra che sexa leve”. ECG