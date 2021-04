Fontiñas sigue en pie de guerra por el edificio del Imelga

La construcción de la nueva sede del Imelga en Santiago está trayendo de cabeza a los vecinos de Fontiñas. Primero se opusieron a que el edificio se levantase en el parque Begoña Caamaño y ahora tampoco están conformes con la nueva ubicación en la calle Londres, ya que creen que se debería hacer en otro punto de la ciudad.

Por esta razón le acaban de enviar un escrito al alcalde. “Os veciños do lugar do Vieiro e rúas Londres e Riga desexan manifestarlle a súa preocupación polas recentes noticias sobre a construción do Imelga nesa localización. Somos coñecedores do recente conflito suscitado tralo intento de construción no parque Begoña Caamaño, e alegrámonos de que finalmente se respecte o uso como zona verde do barrio. Mais non podemos compartir que, sen diálogo algún coa veciñanza, se opte por esta nova ubicación obviando o necesario consenso que debe prevalecer entre o Concello e as persoas residentes”, indicaron.

Al mismo tiempo trasladan su “preocupación pola seguridade, a salubridade e o benestar de veciños e veciñas”, ya que en esa instalación están previstas salas de autopsias “que acollerían potenciais riscos biolóxicos, e entendemos que sería desexable afastalas dunha contorna tan residencial e concorrida coma o barrio das Fontiñas, onde a escasos metros se localiza unha escola infantil, un colexio e un instituto, ademais de amplas zonas de lecer e deportivas”, insisten.

Asimismo, reseñan que desde la nueva parcela hasta las viviendas con fachada en la rúa Riga “existen escasos metros de distancia”, algo que no les parece muy adecuado.

“Entendemos e respectamos que a instalación é necesaria para o desenvolvemento da Administración de Xustiza, para as peritaxes e demais procesos auxiliares, mais consideramos que existen múltiples ubicacións máis idóneas ca o noso poboado barrio”, añaden.

Por todas estas razones, piden que se atienda su reivindicación y que se considere otra ubicación para la sede del Imelga. Los residentes de Fontiñas se opusieron en un primer momento a la ubicación en el parque Begoña Caamaño, porque iba a limitar una de las zonas verdes del barrio y a acabar con la tranquilidad del lugar.

La Xunta se hizo cargo de esa reivindicación y decidió buscar otro lugar en la misma zona, que tampoco ha gustado al vecindario.