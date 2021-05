Formación contra el consumo de alcohol en Enseñanza Secundaria

El conselleiro de Cultura, Edudación e Universidade, Román Rodríguez, y el director de la Fundación Alcohol y Sociedad, Bosco Torremocha, firmaron ayer un convenio de colaboración para la prevención del consumo de alcohol entre el alumnado de secundaria. En el acto participaron también la directora de Relaciones Institucionales de esta entidad, Silvia Jato.

A partir de este acuerdo se desarrollará un proyecto piloto en institutos de Santiago, para lo que la Fundación pondrá a disposición del departamento educativo de la Xunta su experiencia y recursos humanos y materiales, así como la formación que sea precisa para que el profesorado pueda realizar las actividades.

Tal y como explicó el conselleiro, el convenio comenzará a aplicarse en el presente curso, con la previsión de ampliarlo durante cuatro cursos más al resto de la comunidad gallega.

Además, el conselleiro destacó que “a difusión de hábitos de vida saudables entre os máis novos é unha das liñas transversais de actuación do departamento educativo do Goberno galego” al tiempo que señaló que la firma de este acuerdo de colaboración “abre unha nova oportunidade de seguir avanzando na consecución de obxectivos neste ámbito”.

Prevención. Por su parte, el director de la Fundación Alcohol y Sociedad indicó que “para nós é unha gran noticia poder iniciar as nosas formacións e programas en Galicia, sobre todo contando co respaldo da Xunta, con quen compartimos o obxectivo de evitar en todo momento o consumo de alcohol en menores de idade, en especial a través da educación”, que, afirmó “é a mellor ferramenta de prevención”.

En concreto, la colaboración consistirá en el desarrollo en los centros educativos de la oferta educativa Menores nin uha gota, compuesta por tres subprogramas, cada uno de ellos dirigido a un público concreto y con una metodología específica.

El primero de estos programas, llamado también Menores nin unha gota, se basa en formación presencial o en línea, impartida por monitores expertos en ciencias sociales, que ofrecen a los jóvenes información científica y rigurosa sobre el consumo de alcohol y las consecuencias negativas de iniciarse en su consumo siendo menor de edad. Las actividades están dirigidas y adaptadas a alumnos de ESO, Bachillerato y FP de entre doce y dieciocho años.

El segundo, As caras do alcohol, está dirigido a alumnos de entre once y dieciséis años (primero y segundo de ESO), a sus familias y profesorado, y se centra en estudiantes que en pasados cursos desarrollaron el primer subprograma.

A través de la web de la iniciativa, los profesores acceden a la información y a los ejercicios, divididos por bloques temáticos, así como a una selección donde obtener respuestas y asistencia ante las dudas que surjan.

El tercer subprograma está centrado en el trabajo educativo con las familias, ofreciéndoles herramientas para facilitar el tratamiento de situaciones cotidianas relacionadas con la educación de sus hijos, así como una información rigurosa sobre el alcohol y la adolescencia, facilitando la comunicación con los hijos.

El objetivo de estas acciones es concienciar a los adolescentes y a sus familias sobre las consecuencias negativas que tiene el alcohol en los menores de edad, evitando el inicio de su consumo entre los menores.