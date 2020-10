“Formamos un gran equipo y todos somos importantes en este engranaje”

Pablo Alvela Fernández comenzó en el mundo de la automoción en el 2005, trabajando como mecánico en un servicio oficial, un sector en el que ha ido creciendo paulatinamente rodeado de un gran equipo de profesionales. Como resultado, actualmente cuenta con tres empresas, una de ellas, precisamente, franquicia propia de este mismo sector.

¿Cómo recuerda su infancia?

Mi infancia la recuerdo como la de cualquier niño de mi edad; muy bonita y feliz. Soy el tercer hijo varón y me crié con mis dos hermanas mayores con todo el cariño del mundo, muy protegido por ellas y por mis padres.

¿Cómo se definiría?

Me defino como una persona emprendedora a la que le gusta trabajar y compartir buenos momentos con sus amigos y la familia.

¿Cómo se inició en el negocio de la automoción?

Desde muy pequeño me aficioné a los coches y cuando tuve la oportunidad me formé y estudié para dar el salto al mundo empresarial, eso sí, con la ayuda de mi padre, José Luis Alvela, quien me asesoró en todo momento.

¿Qué aprendió en sus primeros años en el taller como empleado?

Aprendí a convivir con mis compañeros y a trabajar en equipo, algo fundamental para que las cosas funcionen en cualquier empresa. También aprendes mucho al estar en contacto diario con todos los problemas del día a día. Era como hacer prácticas en el taller de formación, pero en una empresa, y eso todos los días es el mejor aprendizaje que puedes tener.

¿De quién se acuerda en sus comienzos y quién le ayudó más para ir creciendo en el sector?

En cualquier negocio que se vaya a emprender hay que tener en cuenta muchos temas. En primer lugar, se debe hacer un estudio de mercado para crear una empresa. Me acuerdo de muchos compañeros y amigos que compartieron conmigo sus experiencias, aunque fuesen de otros sectores, y me animaron a dar el paso.

Para llegar hasta aquí no solo hay que tener dinero, que también es muy importante. Algo fundamental para triunfar es rodearse de buenos profesionales, hacer un buen equipo y gustarte lo que haces, disfrutando en cada momento e incluso cuando hay obstáculos que parecen insalvables. Para mí, no hay mejor satisfacción que ver a un cliente entrar por la puerta del taller con un problema y llamar a cualquiera de mis colaboradores y resolverlo. Esa es una sensación muy gratificante.

Por ello, le doy las gracias a todos mis empleados, porque sin ellos nunca hubiese sido posible este pequeño gran milagro de mantener una empresa en pie con más de veinte empleados; una responsabilidad que todos debemos compartir, con el cumplimiento de nuestras tareas individuales dentro de un colectivo. Formamos un gran equipo y todos somos importantes en este engranaje.

¿Cómo fue escalando hasta convertirse en el empresario de hoy en día?

En el 2009, y después de años de formación, surgió Vayper Automoción, como una idea llevada a la realidad de una persona entusiasta del mundo de la automoción. Corrían tiempos de saber adaptarse al mercado y comprender las necesidades del sector. Hoy, once años después, Vayper Automoción es una empresa afianzada en el sector de la automoción, con más de cuatro mil metros cuadrados de instalaciones, divididas en cuatro áreas, y un equipo humano de más de veinte personas, formadas cada una de ellas para ofrecer el mejor servicio. Venta y alquiler de vehículos, reparaciones generales, mantenimiento de flotas, electricidad, chapa y pintura, junto con servicio exprés, son una parte de nuestras especialidades.

Además de estar afianzados, siguen creciendo en servicios y en instalaciones.

Así es, acabamos de abrir una nueva línea de negocio con nuestro servicio de alquiler de autocaravanas, furgonetas y campers. Se trata de un servicio más que ofrece Vayper Automoción en Santiago de Compostela. En lo que respecta a las autocaravanas, el cliente podrá conocer la gama Sunlight al completo con modelos para dos, cuatro o seis personas y así vivir todas las aventuras con la compañía que el cliente desee.

Además, en cuanto a las instalaciones con las que contamos físicamente están ubicadas en el polígono del Tambre, en la Vía Pasteur número 46-48; en la rúa Sánchez Freire, en Conxo, en el número 71-bajo; y en Cruceiro da Coruña, número 203 en Santiago.

¿Qué objetivos se marca ahora de cara al futuro?

Nuestro objetivo es seguir consolidándonos, año tras año, con un buen servicio y una calidad de la mano de Bosch Services. En lo que se refiere al crecimiento, seguimos explorando nuevos mercados y no descartamos la posibilidad de hacernos con una marca de coches líder a nivel europeo.