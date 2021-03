Francisco Conde alaba

innovación O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, visitou onte en Santiago as instalacións de Mestrelab, onde destacou que proxectos como os desta compañía animan á Xunta a seguir apostando polo programa Fábrica Intelixente e Sustentable co obxectivo de apoiar o salto dixital do tecido empresarial galego e aumentar a súa competitividade. “Este é o camiño que temos que seguir mantendo porque a diferenciación de Galicia vén polo coñecemento. A I+D+i é o elemento clave que permite que empresas como Mestrelab se poidan diferenciar”, subliñou. Na visita, Conde puido coñecer en detalle o proxecto Future Labda –segunda convocatoria do programa Fábrica Intelixente e Sustentable– co que se busca desenvolver un entorno dixital intelixente que dea soporte á globalización, conexión e automatización dos laboratorios nas industrias farmacéuticas, biotecnolóxicas e químicas. ecg