Fronte común contra a diabete

Santiago. A Área Sanitaria de Santiago e Barbanza sumouse, como todos os anos, á celebración do Día Mundial da Diabete. Trátase da campaña de concienciación mundial máis importante sobre esta patoloxía, impulsada pola Federación Internacional de Diabete (IDF) e a Organización Mundial da Saúde (OMS) desde 1991. Esta xornada estivo dedicada a dar visibilidade e mellorar o coñecemento que existe sobre esta enfermidade, que ten unha prevaleza moi elevada e presenza en todos os países do mundo. Na praza do Toural tamén se montou unha carpa informativa pola que pasaron numerosos cidadáns, incluído o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. ecg