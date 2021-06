Fuerte polémica con los bomberos de Santiago por el incendio mortal de Oroso

El incendio que tuvo lugar el viernes en una vivienda en Oroso, que se saldó con el fallecimiento de una persona, ha puesto otra vez sobre la mesa el problema de la carencia de un parque comarcal de Bomberos para atender a las necesidades del entorno compostelano. Al final, los refuerzos llegaron desde Arzúa, una situación que ayer provocó la denuncia por parte del portavoz popular Alejandro Sánchez-Brunete, quien afirmó que el parque compostelano “denegou o reforzo aos seus compañeiros de Ordes, despois de que os chamaran desde o 112, por ser o parque máis próximo”.

“Esta circunstancia provocou que se perderan uns minutos importantes para actuar nunha situación no que estaba en risco a vida das persoas, xa que ao non mobilizarse desde Santiago tivo que ser o parque comarcal de Arzúa o que se achegase ata o Concello de Oroso, cun tempo de resposta maior ao da cidade santiaguesa”, señaló el portavoz de los populares.

En este sentido, destacó además que el siniestro se produjo a escasos 350 metros del límite municipal con Santiago, y afirmó que los Bomberos de Santiago “na súa maioría en situacións como esta queren saír e, neste caso, foi a superioridade a que o impediu”, por lo que reclaman explicaciones del gobierno local para que aclare cómo se desarrolló el proceso, y quiénes fueron los que tomaron la decisión definitiva de no tomar parte en este siniestro. “Ante o dilema de saír o non saír, para unha persoa normal non existe dilema, posto que entre o reproche, moral ou legal, por mobilizar a traballadores fora de Santiago e o reproche por non auxiliar a persoas en risco, non pode haber dúbidas”,

Unas afirmaciones que rechazó rotundamente el concejal compostelano de Seguridade, Gonzalo Muiños, quien consideró inaceptables las afirmaciones del edil popular poniendo en cuestión la profesionalidad de los Bomberos de Santiago. “En política, non todo vale, e non sei que clase de réditos pensa conseguir con estas afirmacións”, señaló visiblemente molesto.

Según explicó, la llamada recibida en Santiago a las 12.30 horas del viernes simplemente alertaba de un incendio y de que hacía falta una dotación de relevo, pero que en ningún momento se notificó que había vidas humanas en peligro.

“Esta comunicación de relevo realizóuse a través do 112 (Axencia Galega de Emerxencias, Axega) sen seguir o procedemento establecido, explicó, recordando que el parque de Santiago es un servicio municipal, y que “para poder deixar Compostela sen bombeiros deben recibir a comunicación a través da Dirección Xeral de Protección Civil da Xunta de Galicia; como se fixo hai unhas semanas, cando acudiron ao incendio de Jealsa, en Boiro”.

Aún así, señaló se pusieron nuevamente en contacto con Axega para conocer si se había activado el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga); si era así, qué nivel tenía, y si era necesaria la presencia de los efectivos de Santiago, porque en ese caco quedaría desasistida la ciudad. “Despois de consultalo, avisáronos que quedaran en Santiago, que xa se ían desplazar os bombeiros de Arzúa”, afirma, destacando que no hubo ninguna negativa a actuar, y que fue la propia agencia la que les indicó que no se desplazaran, y sin que les informara de que había una persona en peligro, reiteró.

Por otra parte, y sobre los problemas de efectivos en Santiago, recuerda que también el viernes, y a las mismas horas, los Bomberos tuvieron que acudir a Poza de Bar a excarcelar a una persona tras un accidente de tráfico.

Muíños considera inaceptable que se utilice el fallecimiento de una persona para criticar el funcionamiento del parque compostelano, cuando la realidad es que el debate debería centrarse en la carencia de un parque comarcal que preste servicio a los municipios del entorno, y que al mismo tiempo garantice la seguridad de los vecinos de la capital de Galicia.

Mientras no se alcance este acuerdo, los servicios de Bomberos tienen carácter municipal, y para que un funcionario pueda intervenir en otro ayuntamiento tiene que mediar una instancia superior, lo que en casos como el sucedido el pasado viernes puede suponer un retraso innecesario y conllevar resultados fatales.