Fuerte polémica por la decisión de suspender la Cabalgata de Reyes

No ha sentado nada bien la decisión del Concello de Santiago de suspender por segundo año consecutivo la Cabalgata de Reyes. El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, quiso zanjar ayer el tema en una comparecencia ante los medios en la que descartó por completo su celebración, dado que no hay concurso público convocado. “Me parece dudoso que la podamos hacer si estamos a estas alturas sin convocar concurso”, manifestó el regidor, que apunta a las “incertidumbres” en el apartado sanitario como principal escollo para celebrar el desfile por las calles de Compostela. Así las cosas, el plan de Raxoi es repetir la recepción real en la iglesia de San Domingos de Bonaval, con un formato similar al del último ejercicio.

Una propuesta no que no ha gustado nada. Entre las primeras reacciones, la de la Asociación Vecinal Fonseca, que ayer quiso hacer un llamamiento al alcalde para que “reconsidere esta decisión, que estimamos moi desacertada e pouco meditada”, dado que “supón unha desconsideración para os nenos de Santiago e a comarca, que sempre gozan coa maxia e a ilusión da Noite de Reis”.

Para la entidad, el hecho de que esta jornada mágica se reduzca a un acto en Bonaval tiene connotaciones negativas: “A primeira é a da accesibilidade, xa que para acceder á igrexa hai que subir 30 pasos e, dende logo, para as familias con nenos que van en carriños resulta totalmente imposible chegar alí. Aínda cortando o tráfico na contorna, Bonaval non é un lugar apropiado nin cómodo para recibir alí a centos ou miles de familias, integradas por persoas de todas as idades, incluíndo bebés e maiores”.

Para los vecinos del casco histórico también se pierde “a maxia da alocución dos Reis Magos dende os balcóns dun monumento emblemático, e todo o seu entorno coa iluminación e as atraccións propias do Nadal na Praza do Obradoiro”. Asimismo, consideran que “Bonaval, en caso de choiva, non ten posibilidade ningunha de resgardo, como si ofrecen os soportais das rúas e do mesmo Pazo de Raxoi”.

Pero la Asociación Fonseca va más allá al sostener que la decisión “supón, ademais, un paso mais na perda de importancia de Santiago coma centro e referente da súa comarca, cando o que procede é potenciar actividades arredor do Nadal, mesmo coa instalación dun mercado do Nadal na Praza de Mazarelos, recuperada recentemente para a cidadanía, e que pode axudar a promocionar o comercio da cidade histórica en momentos tan difíciles como os actuais”.

Con esto, instan al gobierno local y a la Corporación “a defender Santiago e as súas tradicións como se merecen, reconsiderando a súa posición e recuperando tanto a Cabalgata de Reis como a recepción aos nenos no Pazo de Raxoi”.

Pero los vecinos no fueron los únicos que cuestionaron la decisión del ejecutivo municipal. El portavoz del grupo popular en el Concello, Alejandro Sánchez-Brunete, señaló con respecto a la cancelación de la Cabalgata de Reyes que “no vamos a cuestionar el principio de prudencia”, al tiempo que añadió que “no vemos claro dónde acaba la prudencia y dónde empieza la comodidad del gobierno municipal para adaptar la realización de actividades o prestación de servicios al nuevo contexto”.

Branca Novoneyra, concejala del Compostela Aberta, también pidió explicacionea al gobierno sobre la suspensión de la Cabalgata. “É incomprensible que non se celebre o desfile, cando veñen de levantarse as restricións por mor da pandemia da Covid e cando falamos, ademais, dun acto que se desenvolve ao aire libre”, señaló. También aseguró que la Cabalgata suele financiarse con contratos menores.

En esta línea también se manifestó la portavoz nacionalista, Goretti Sanmartín, quien sostuvo que “non se xustifica nestes momentos a cancelación da cabalgata de Reis”, por lo que “facemos un chamanento á reflexión”. Para la representante del BNG en el pazo de Raxoi, “o único que se quere facer é non facer un traballo que esixe planificación e organización”.