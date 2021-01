Fuertes rachas de viento por la borrasca ‘Justine’

TIEMPO. La borrasca Justine también afecta a la capital de Galicia, que ayer registró fuertes rachas de viento, sobre todo en la tarde-noche. Si bien los Bomberos de Santiago ni la Policía Local registraron incidencias graves, no fueron pocos los peatones que tuvieron que enfrentarse con sus paraguas a las ráfagas de viento, hasta el extremo de perder el complemento para protegerse de la lluvia. No obstante, y debido en parte a las restricciones de movilidad, la de ayer fue una jornada muy tranquila en la ciudad, donde no se observó gran movimiento. ECG