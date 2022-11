Fundación Didac e Xunta fomentan a innovación galega

A Xunta de Galicia, coa colaboración da Fundación Didac, abriu onte pola tarde ao público en Santiago de Compostela a exposición Formas propias. Deseño para a innovación en Galicia. A mostra, que poderá visitarse ata o 16 de decembro na sede de Didac (rúa de Pérez Constanti, nº12) foi inaugurada esta mañá pola directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, nun acto no que tamén se presentou a publicación ABC-Deseño. Dicionario do deseño e da innovación de Galicia.

Argerey destacou que este novo proxecto expositivo e editorial busca darlle visibilidade ao valor do deseño para a innovación a través dos mellores expoñentes desta simbiose en Galicia. En total, a mostra componse de preto dun cento de proxectos de profesionais do deseño galego de todas as disciplinas –gráfico, industrial, de produto, de servizos, de moda, etc.– e traballos realizados por e para empresas galegas de múltiples sectores, como a moda, a alimentación, o forestal, as telecomunicacións, a biotecnoloxía, o editorial, a iluminación ou a hostalería.

O dicionario, que xa está dispoñible para consulta e descarga na web da Axencia Galega de Innovación, é un compendio de casos de éxito que representan o mellor do talento dos profesionais do deseño galego, da experiencia das empresas que incorporan o deseño e dos recursos e materiais naturais e sostibles. Segundo destacou Argerey, trátase dunha publicación viva que nace con 140 referencias e irá crecendo nos próximos meses.

Durante o acto de presentación, a directora da Axencia Galega de Innovación destacou o traballo realizado nos últimos catro anos pola Xunta de Galicia para apoiar o deseño como ferramenta estratéxica de innovación e competitividade empresarial e para lograr que todos e todas os profesionais do deseño galego se sintan parte do ecosistema de innovación.