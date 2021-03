Gaiás: homenaxe á ilustradora Lolita Díaz Baliño

EXPOSICIÓN. A Biblioteca de Galicia, na Cidade da Cultura, acolle ata o vindeiro 13 de maio a exposición Lolita Díaz Baliño, a discreción imposta dunha grande artista, coa que a Xunta de Galicia homenaxea este ano á que foi a primeira muller en integrarse na Real Academia Galega de Belas Artes. A mostra –concibida no marco do Día da Ilustración do pasado 30 de xaneiro– retoma así a súa versión presencial despois de ter sido aprazada por mor da situación sanitaria das últimas semanas, aínda que estivo dispoñible de xeito online. Poden verse ata 60 pezas documentais, tanto orixinais como facsímiles, que retratan a vida e obra da ilustradora coruñesa, falecida no ano 1963. ECG