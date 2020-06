Galardón de prestigio para el musicólogo Villanueva Abelairas

El jurado del XXIV Premio Internacional Grupo Compostela-Xunta de Galicia, reunido este martes telemáticamente, decidió otorgar el galardón al músico y musicólogo Carlos Villanueva Abelairas, por su “prolífica traxectoria no estudo da cultura xacobea e da música vencellada ao Camiño de Santiago, así como a súa relevante contribución no proxecto de construción dos instrumentos do Pórtico da Gloria” de la Catedral.

Tras conocer el galardón, el premiado explicó que, como catedrático de Música de la Universidade de Santiago y con una línea de investigación “afín aos obxectivos do Grupo Compostela de Universidades”, en el 2021 tratará “de estender por algunha das universidades asociadas o interese pola música no Camiño e os instrumentos vencellados á peregrinación”. “Todo elo”, incidió, “seguindo a base metodolóxica do proxecto dos instrumentos do Pórtico da Gloria, codirixido co profesor José López Calo, e contando co apoio da Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Servizos da USC e a rede de colaboradores do Grupo Organistrum”.

La ceremonia de entrega del galardón será igualmente telemática y está prevista para el 21 de septiembre, en el marco de la XXVI Asamblea General del Grupo Compostela de Universidades, que este año organizará la Universidade do Minho. Se le entregará una concha de oro y un premio en metálico de 6.000 euros brutos.

Carlos Villanueva Abelairas es catedrático de Música de la USC desde el año 2000. “As súas primeiras liñas de investigación céntranse principalmente na interpretación da música antiga e os instrumentos medievais, e máis adiante na crítica musical, a música española e latinoamericana do século XX, as músicas e exilios, e a música e identidades”, indicaron desde la Universidade de Santiago.

Además, sus publicaciones relacionadas con los instrumentos del Pórtico de la Gloria son referentes en musicología internacional y fue codirector del proyecto de construcción de los instrumentos de este espacio, patrocinado por la Fundación Barrié de la Maza y desarrollado entre 1990 y 1994. Con el objetivo de dar difusión internacional a este proyecto, llevó a cabo giras por todo el mundo y realizó numerosas grabaciones con el Grupo de Cámara de la USC, reconocido internacionalmente por su especialización en Música Antigua. Con este grupo, que dirige desde 1977, grabó diez discos y contribuyó a la divulgación del repertorio musical español de los siglos XII al XVII en el ámbito internacional.

Jurado. El secretario xeral de Universidades de la Xunta, José Alberto Díez de Castro; el secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Jesús Oitavén Barcala; el presidente del Grupo Compostela de Universidades, Marek Kreglewski; y los rectores de las universidades de Santiago, Salamanca y Málaga, Antonio López Díaz, Ricardo Rivero Ortega y José Ángel Narváez Bueno, respectivamente, integraron el jurado.