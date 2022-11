Galería Nordés acogerá ‘Xestos, formas e actos’

Cuando Paul Gauguin viajó por primera vez a la Bretaña en el verano de 1886, se vio sorprendido por la falta de atención que los habitantes de Pont-Aven le prestaban a su presencia. Las razones eran muy simples, llevaban ya más de medio siglo recibiendo a pintores llegados en su mayoría de París, que iban en la procura de un paisaje primitivo que persistía en las construcciones megalíticas y medievales, así como en la fisionomía de las gentes. No obstante, si Gauguin había decidido viajar hasta allí no había sido por eso, sino por lo barato que resultaba, en comparación con París la vida en aquel lugar; y también por la libertad que le otorgaba aquel retiro para sacar adelante su trabajo. Inevitablemente la profunda religiosidad de aquellas gentes y el paisaje acabaron por influir en las pinturas de aquella etapa, así como las arquitecturas y esculturas románicas existentes en la zona. Desde la Bretaña, Paul Gauguin hablaba en sus cartas a Van Gogh de lo salvaje, lo primitivo o lo simple.

Aquel mismo año en que Gauguin conoció la Bretaña, Isidre Nonell viajó por primera vez al Pirineo catalán, concretamente al Vall de Boí, zona termal a la que se accedía con inmensa dificultad, y donde se encontró ya no con los paisajes o las arquitecturas, sino con las gentes, concretamente con los cretinos y parias de los Pirineos que Nonell representará en muchas de sus ilustraciones en relación con construcciones religiosas de ese Románico Catalán que comenzaría a suscitar mucho interés en los años sucesivos. Cuenta Juan José Lahuerta que fue durante el viaje a Barcelona que Picasso hizo en 1902, cuando este pudo ver en la Sala Parés los retratos que Nonell había hecho de aquellas gentes del Vall de Boí, y también sería en aquel año en el que, sin moverse de Barcelona, pudo ver en el Museu Nacional de Arte de Catalunya la Exposición de Arte Antiguo en la que de manera tímida empezaban a aparecer piezas del románico. En 1906 Picasso viajaría a la localidad pirenaica de Gósol, en un viaje del que regresará con un cuaderno de notas repleto de dibujos. Lo que vendrá después ya lo sabemos.

Parece anecdótico todo esto, pero en verdad el motivo de poner sobre la mesa estos datos con relación a la repentina presencia que tendrá el románico en la obra de estos artistas, puede dar ciertas pistas a propósito de la pesquisa en la que estaba el arte europeo de aquellos años, pero también la profunda importancia que tenía filtrar los resultados a través de una ciudad como París.

LA EXPOSICIÓN. Xestos, formas e actos no es una exposición de tesis, no ofrece certezas ni tampoco quiere crear un relato común que vertebre la influencia histórica del románico en el arte peninsular. No es preciso investigar mucho para entender los desfases cronológicos que nos sitúan lejos de París, ni es necesario tampoco asumir el ya endémico sentimiento de inferioridad, el histórico “llegar tarde a casi todo” del que parece somos culpables.

Solo así, con la libertad de quien en verdad no aspira a acompañar de cerca la tendencia internacional, es posible entender que aquel modo granítico de mirar para el paisaje, las gentes, la religiosidad y la construcción nacional que supuso para la Galicia de los años 1920 y 1930 un movimiento de vanguardia, terminó por convertirse, con el paso de las décadas y bajo el lastre simplificador de la estética del granito, en una denominación reaccionaria que se extiende hasta la actualidad.

Xestos, formas e actos se inaugura esta misma tarde, a las 20.30 horas, en la Galería Nordés de Santiago (rúa da Algalia de Abaixo, n39, planta baja), donde se mantendrá hasta el próximo 16 de diciembre.