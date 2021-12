Galicia recoñece o gran papel dos galardoados nos Premios Elías Valiña

RUTA XACOBEA. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, acompañado pola directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participou na entrega das dúas últimas edicións do Premio Elías Valiña, onde loou o papel dos galardoados para manter viva e promover a cultura xacobea. En concreto, entregáronse os premios da XXI e XXII edición, nos que foron distinguidos a Asociación Xacobea de Almería Camiño Mozárabe, os Amigos do Camiño Xacobeo dos Pirineos Atlánticos, a Asociación de Amigos do Camiño en Soria e a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Hungría pola súa aposta pola hospitalidade e tamén por contribuír a manter os valores do Camiño. Ademais, recoñeceuse tamén a Antolín de Cela Pérez e, a título póstumo, ao médico, antropólogo e académico José Carro Otero. ECG