Gañadores dos Premios solidarios de Cenor

Santiago. Na aposta de Cenor Electrodomésticos polo fomento da responsabilidade social corporativa para o desenvolvemento das zonas onde desenvolve a súa actividade, covocou os IX Premios Solidarios Cenor, que seleccionan aos finalistas entre todas as candidaturas recibidas e un xurado formado por destacadas personalidades do sector. De feito, nesta edición recibiron ata 90 candidaturas. Os gañadores son os seguintes: o primeiro premio especial, recaudación Hoyo Solidario é para Discamino, asociación relacionada co Camiño de Santiago que busca lograr que calquera persoa discapacitada poida gozar de todo o que a peregrinación a Santiago ofrece. O seu proxecto é Adquisición de vehículo infantil adaptado. O segundo premio especial, recaudación concerto benéfico Cenor vai parar a Asanog, Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia, que presentou o Proyecto Avanza.

Por outra banda, o primeiro premio, dotado de 6.000 euros, é para Cuantayá, co seu proxecto La Carambola, una rede de apoio veciñal de Xixón. Así, o segundo premio, con 3.000 euros, é para Art For Dent, Asociación galega da enfermidade de Dent co seu proxecto é ReciclArte, de Brión.

En canto ao terceiro, dotado de 1.500 euros, é para Asotrame, Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea, xunto ao se grupo de Investigación Asociado, o Grupo de Investigación en Oncohematoloxía do Servizo de Hematoloxía do CHUS. O acto de entrega dos galardóns terá lugar mañá no Comedor Real do Hostal. ECG